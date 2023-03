El Departament d’Acció Climàtica i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) han començat les tasques de captura dels peixos que sobreviuen a l’embassament de Sau mentre es continua procedint al buidatge del mateix per passar la poca aigua que emmagatzemava (un 10% de la seva capacitat, eren uns 28 hectòmetres cúbics a finals de febrer quan va començar el transvasament, ara reduïdes a 16,53 hectòmetres cúbics a data 13 de març) al veí pantà de Susqueda amb l’objectiu de garantir la qualitat de la mateixa.

Des de l’ACA s’argumenta que el nivell tan baix de l’aigua a Sau està prop de fer aflorar els fangs del fons, cosa que contaminaria l’aigua. Per això es transvasa aquesta des de fa quinze dies a Susqueda, que té unes reserves superiors. Aquesta és també la raó de la captura dels peixos. Si no plou i es moren per asfixia, la seva ràpida descomposició també deixaria inutilitzables unes reserves d’aigua que segons l’ACA encara podrien garantir el consum d’un milió d'habitants durant tres mesos.

Una grua ha baixat fins al nivell de l’aigua tres embarcacions de pesca que seran les encarregades de capturar tota la fauna que quedi encara al pantà. Es calcula que a l’embassament hi ha entre 40 i 60 tones de peixos. Entre ells, n’hi ha de nou espècies considerades invasores i una d’autòctona a la qual de tota manera no li pertocaria viure en aquest indret.

Així, segons el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis, al pantà de Sau hi habiten des de peixos petits i que s'alimenten de fitoplàncton com el rutil o l'albornell, a grans depredadors com la lucioperca o sandra i l’immens i voraç silur procedent del Danubi. A més, també hi ha espècies foranies considerades “naturalitzades” com la carpa o el carpí, entre d’altres.

Els peixos d’espècies autòctones, la presència dels quals es considera quasi anecdòtica, seran alliberats en altres trams del riu Ter, mentre que s’aprofitarà l’avinentesa per a sacrificar els individus d’espècies invasores i convertir-los en residus. S’espera que es pugui extreure una mitjana d’una tona de peixos al dia.

Davant les protestes ciutadanes que va generar fa uns dies la decisió d’eliminar els peixos de l’embassament, el responsable d'Espècies Invasores i Projectes de Conservació de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Jordi Ruiz, ha manifestat que “si no fem res i no plou, els peixos moriran igualment”, malmetent definitivament la poca aigua que queda a Sau.

Els anys 2005 i 2008 ja es van planificar operacions similars d’eliminació dels peixos a causa dels baixos nivells de les reserves d’aigua, però l’oportuna arribada de les pluges va permetre evitar-les.