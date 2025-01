Comença l'any Green Leaf a Viladecans

Va ser a Atrium Viladecans, on van assistir tres dels divulgadors científics més importants d’Espanya; Javier Peña, fundador de Hope! Acción Climática, que va destacar Viladecans com "un magnífic exemple de la transició que s'està portant a terme"; Fernando Valladares, científic del Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), qui va afirmar que, en qüestions mediambientals, "Viladecans te passat recent i un futur molt prometedors perquè ha invertit molt d'esforç i talent"; i Carlota Bruna, influenciadora i divulgadora mediambiental i ambaixadora del Pacte Europeu pel Clima, la qual va elogiar la fita de Viladecans com "l'inici de la inspiració per a altres ciutats".

L’activitat també va tenir el seu vessant lúdic, amb espectacles de les companyies locals Dreambox i La Plataforma de Dansa, a més d’una mostra d’arts amb sorra de Borja Sand Art. La tarda va acabar amb un berenar popular, emmarcat en la Festa Major d’Hivern.

Aquest prestigiós guardó, atorgat per la Comissió Europea des del 2015, destaca les ciutats de mida mitjana que lideren amb solucions innovadores per a un estil de vida més sostenible i saludable. El premi posa en valor el treball constant de Viladecans per protegir el medi ambient, afrontar l'emergència climàtica i apostar per un desenvolupament sostenible que serveixi d’exemple per a altres localitats similars.

Per la seva banda, l’alcaldessa Olga Morales ha explicat que “la capitalitat verda europea Green Leaf implica també continuar desenvolupant accions mediambientals i projectes innovadors i inspiradors, impulsar una transició ecològica que no deixi ningú enrere i promoure un estil de vida saludable per a tothom. Viladecans també té el compromís de guiar altres ciutats cap a un futur més verd, demostrant que és possible i necessari”.

El projecte Viu Verd

L’any ‘Green Leaf’ servirà per activar ‘Viu Verd’, una original aposta per potenciar una ciutat més saludable de la mà de la ciutadania i d’organitzacions expertes, com el Barcelona Institute for Global Health, l’ONG Plant for the Planet i l’Institut Català d’Ornitologia. El suport econòmic mostrat per la Unió Europea —d’uns 2,8 milions d’euros dels fons Next Generation— permetrà accelerar la transformació d’una Viladecans més verda, començant per la creació d’un pla de renaturalització per a la ciutat.

‘Viu Verd’ vol cuidar les persones i, alhora, empoderar-les per cuidar el verd urbà. El programa té com a objectius: