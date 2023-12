El diputat d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona, Marc Serra, l'alcalde de Centelles, Josep Paré, i l'exalcalde, Miquel Arisa, han inaugurat aquest dimecres, 20 de desembre, el parc solar fotovoltaic d'aquesta localitat osonenca, el primer de titularitat pública de la província, finançat amb gairebé 1,2 milions d’euros de la Diputació de Barcelona mitjançant el programa Renovables 2030.

“El món local ha de ser el motor de la transició energètica. Els municipis no han de renunciar a desenvolupar una política energètica, sinó que han de tenir-hi un paper amb infraestructura pròpia i fer arribar els beneficis d’aquestes instal·lacions al conjunt de la ciutadania”, ha subratllat Marc Serra. “Quan parlem de transició energètica no es tracta només de substituir els combustibles fòssils per energies de fonts renovables, sinó d’avançar en el model de producció d’energia, en la descentralització”, ha continuat.

Per la seva banda, l’alcalde de Centelles, Josep Paré, ha destacat “l’envergadura” del projecte, que demostra la importància que “dues administracions treballin conjuntament”, que ha fet possible que es tirés endavant “amb el suport de la Diputació”.

#AraMateix @MarcSerraSole inaugura el parc fotovoltaic públic de #Centelles amb subvenció de la @diba d’1,1 milions d’euros del programa #Renovables2030

10.000 metres quadrats que produiran 1.500 MWh d’energia verda per a la #ComunitatEnergètica local.#TransicióEnergètica pic.twitter.com/IvBNzPUyoI — Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona (@AccioClimaDIBA) December 20, 2023

Renovables 2030

El programa Renovables 2030, amb un pressupost de 120 milions d’euros, té com a objectiu impulsar actuacions de caràcter emblemàtic, de gran escala i amb un impacte significatiu en la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i dels costos energètics locals. Les inversions són relatives a plantes fotovoltaiques, calderes de biomassa o enllumenat públic.

La Diputació de Barcelona també ha aportat 500.000 euros més de Renovables 2030 per a la construcció de dos aparcaments solars i l’autoconsum compartit del teatre Casal Francesc Macià de Centelles. En el conjunt de la comarca d’Osona, l’import subvencionat amb el programa és de 26,5 milions d’euros.

Visita a l'Agència Local de l’Energia d'Osona

Prèviament a la inauguració de Centelles, Marc Serra, s’ha reunit a la seu del Consell Comarcal d'Osona, a Vic, amb personal tècnic de l'Agència Local de l’Energia d'Osona (ALEO) per tal de conèixer el funcionament de l'agència pionera en temes d'assessorament i comptabilitat energètica dels ajuntaments. Actualment l’ALEO té un conveni signat amb 48 ajuntaments d’Osona, amb els quals treballa dia a dia per minimitzar, controlar i reduir les seves factures energètiques.