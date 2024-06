Catalunya celebra la Setmana Europea de l'Energia Sostenible

Des d’aquest cap de setmana i fins a finals de juliol, se celebraran jornades de portes obertes a instal·lacions d’energia i activitats per a ciutadania arreu del país.

Catalunya celebra, entre els dies 11 i 13 de juny, la Setmana Europea de l’Energia Sostenible, amb la finalitat de conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de transformar l’actual model energètic i esdevenir una societat descarbonitzada. Aquest 2024 la campanya insistirà en les possibilitats i els avantatges que ofereix posar en comú l’energia autoproduïda mitjançant fórmules com les comunitats energètiques, i per això recuperarà el lema “Ara és l’hora de compartir l’energia renovable”. Així, sota aquest paraigües se celebraran diverses activitats arreu del país fins a finals de juliol.

L’apoderament de la ciutadania, la participació i la conscienciació són, juntament amb l’estalvi i l’eficiència energètica i les energies renovables, un dels trets distintius del model energètic més net, sostenible, just i participatiu cap al qual avança Catalunya, que aspira a assolir la neutralitat climàtica l’any 2050.

Autoproduir l’energia a partir de fonts d’energia renovables i compartir-la de manera organitzada és un pas fonamental per apoderar les persones i situar-lesal centre del model energètic. Aquestes noves modalitats, que es canalitzen a través de fórmules com les comunitats energètiques o l’autoconsum col·lectiu, entre d’altres, permeten que cada persona pugui passar de ser només consumidora d’energia a ser productora i/o gestora, prengui consciència dels seus consums i la seva relació amb l’energia, i també pugui obtenir beneficis, com una factura energètica més reduïda o una menor dependència del conjunt del sistema energètic.

Les comunitats energètiques són una forma d’organitzar-se entre la ciutadania, les pimes i/o les administracions locals per decidir com produir, gestionar i utilitzar l’energia amb l’objectiu de beneficiar-se col·lectivament, tant des d’un punt de vista ambiental, econòmic com social. Poden anar més enllà de l’àmbit elèctric, abastant l’autogeneració d’energia tèrmica, les millores en eficiència energètica o el desenvolupament de sistemes de mobilitat sostenible. La gran majoria es basteixen a l’entorn d’equips d’autoconsum fotovoltaic, àmbit en què Catalunya ja compta amb més de 100.000 instal·lacions i més d’1 MW de potència instal·lada.

Avançar conjuntament cap a un nou model energètic

La Setmana de l’Energia tindrà com una de les activitats més destacades les ‘Portes obertes a l’energia sostenible’, que des d’aquest cap de setmana permetrà que és puguin visitar les instal·lacions de producció d’energia renovable o d’eficiència energètica de diferents edificis i equipaments tant d’administracions com d’empreses. Aquestes visites aniran acompanyades de les corresponents explicacions o activitats complementàries, i serviran per mostrar com Catalunya ja està transformant el seu model energètic. El Teatre Nacional de Catalunya, l’Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti), el Gran Teatre del Liceu, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, o el Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya són alguns dels equipaments que participaran en aquesta iniciativa.

Enguany també se celebraran d’altres activitats tant presencials com telemàtiques que posen a disposició de la ciutadania eines i coneixements per modificar la seva relació amb l’energia. Així, s’oferiran tallers, cursos o exposicions itinerants que aprofundeixen en temes com la contractació i la gestió de l’energia, l’autoconsum amb plaques solars fotovoltaiques, l’eficiència energètica a la llar, el vehicle elèctric, la infraestructura de recàrrega o la rehabilitació i la certificació energètica d'edificis. Igualment, també s’organitzaran algunes jornades tècniques, adreçades a professionals del sector. El catàleg virtual de recursos de les entitats organitzadores completa aquestes activitats amb eines i dades que permeten a la ciutadania prendre decisions per avançar en el nou model energètic.

Totes les activitats de la Setmana es poden trobar a la pàgina web de l’ICAEN (http://icaen.gencat.cat/setmanaenergia), que ha actualitzat el seu format perquè cada persona pugui fer cerques de manera més ràpida, visual i intuïtiva d’acord amb els seus criteris, com la ubicació, la temàtica o el públic al que s’adreça.

La Setmana Europea de l'Energia Sostenible és una iniciativa de la Comissió Europea per promoure l'eficiència energètica i les energies renovables. A Catalunya, la campanya està organitzada per la Generalitat de Catalunya (a través de l’Institut Català d’Energia), la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA). L’ICAEN compta amb el suport de la xarxa d’Oficines Comarcals de Transició Energètica a l’hora d’organitzar activitats en el seu àmbit territorial.