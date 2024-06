El titular de l'ONU s'adreça al món amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient i després de la publicació del darrer informe de l'agència de meteorologia sobre l'estat del clima. L'organisme preveu que la temperatura mitjana anual mundial superi temporalment els 1,5 °C per sobre dels nivells preindustrials durant almenys un dels propers cinc anys.

“Aquest gran Museu explica la sorprenent història del nostre món natural. De les vastes forces que han donat forma a la vida a la Terra durant milers de milions d'anys”, va dir el secretari general de les Nacions Unides des del Museu Americà d'Història Natural de Nova York. “Igual que el meteorit que va acabar amb els dinosaures, el nostre impacte és enorme. En el cas del clima, no som els dinosaures. Som el meteorit”.

Amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient i de la publicació del darrer informe sobre l'Estat del clima, António Guterres va donar un Discurs especial sobre acció climàtica: El moment de la veritat, en què va començar per fer referència a les darreres dades del Servei de Canvi Climàtic Copernicus de la Comissió Europea, que van revelar que maig de 2024 és el més calorós fins ara.

“ Ja són dotze mesos consecutius dels mesos més calorosos de la història (…) El nostre planeta està intentant dir-nos alguna cosa. Però sembla que no escoltem”, va dir el titular de l'ONU.

Altres dades revelen que el pressupost de carboni restant per limitar l'escalfament a llarg termini a 1,5 graus és de 200.000 milions de tones.

Aquesta és la quantitat màxima de diòxid de carboni que pot suportar l'atmosfera terrestre si volem tenir alguna possibilitat de mantenir-nos dins del límit. La veritat és que (...) estem esgotant el pressupost a una velocitat temerària, llençant uns 40.000 milions de tones de diòxid de carboni a l'any”, va dir.

I encara que les emissions mundials haurien de disminuir un 9% cada any fins al 2030, l'any passat van augmentar un 1%.

La crema de combustibles fòssils emet una sèrie de contaminants atmosfèrics que són perjudicials tant pel medi ambient com per la salut pública.

L'Organització Meteorològica Mundial ha informat que hi ha un 47% de probabilitats que la temperatura mitjana mundial durant tot el quinquenni 2024-2028 superi en 1,5 °C la de l'era preindustrial, davant del 32% de l'informe de l'any passat pel període 2023-2027.

Segons l'informe anual sobre l'estat del clima mundial, aquesta probabilitat puja al 80% quan parlem que la temperatura mitjana anual del planeta superi “temporalment” els 1,5 °C per sobre dels nivells preindustrials durant almenys un dels propers cinc anys.

L'informe assenyala que, a més, hi ha un 86% de probabilitats que almenys un d'aquests anys estableixi un nou rècord de temperatura, superant el 2023, que és actualment l'any més càlid .

1,5 graus no és un objectiu, és un límit físic.

De fet, això és el que ha passat en els últims 12 mesos, ja que la temperatura mitjana mundial del juny del 2023 al maig del 2024 va ser la més alta registrada , amb 1,63 °C per sobre de la mitjana preindustrial del 1850. -1900, segons el conjunt de dades ERA5 de Copernicus Climate Change.

Els líders mundials es van comprometre a l'Acord de París a mantenir la temperatura mitjana mundial per sota del llindar dels 2 graus centígrads perquè per sobre d'aquesta xifra, el canvi climàtic comença a ser cada cop més perillós per a l'ésser humà i per a la supervivència del planeta. En aquest acord, es van comprometre a continuar els esforços per limitar l'augment als 1,5 graus.

Les primeres conseqüències, com les que hem viscut els darrers anys i els darrers mesos, s'han deixat notar. Amb els nivells actuals d'escalfament global ja s'estan produint efectes devastadors sobre el clima. Entre ells, onades de calor, precipitacions i sequeres més extremes; reducció de les capes de gel, del gel marí i de les glaceres; acceleració de la pujada del nivell del mar i escalfament dels oceans.

De fet, la diferència entre 1,5° i 2° podria determinar l'extinció o la supervivència d'algunes comunitats costaneres i de petits estats insulars i destruir els mitjans de subsistència de 300 milions de persones.

"Ya van doce meses seguidos de calor récord"



"Darrere d'aquestes estadístiques s'amaga la realitat ombrívola que estem molt lluny de complir els objectius fixats a l'Acord de París", va afirmar el Secretari General Adjunt de l'OMM, Ko Barrett. Barret ha comentat que "hem de fer urgentment més per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, o pagarem un preu cada cop més alt en termes de bilions de dòlars en costos econòmics, milions de vides afectades per un clima més extrem i grans danys al medi ambient i la biodiversitat."

Per la seva banda, Carlo Buontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, va dir que vivim temps sense precedents. Hi ha esperança. Tot i això, ha destacat que també "disposem d'una habilitat sense precedents per vigilar el clima i això pot ajudar a informar les nostres accions". Per a Buontempo, “aquesta sèrie de mesos més calorosos es recordaran com comparativament freds, però si aconseguim estabilitzar les concentracions de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera en un futur molt proper, podríem tornar a aquestes temperatures' fredes' a finals de segle”.

Ko Barrett va coincidir amb aquesta observació quan va dir que “hem superat temporalment aquest nivell en mesos concrets i, de fet, en la mitjana dels darrers 12 mesos. Tot i això, és important subratllar que els excés temporals no signifiquen que l'objectiu d'1,5 °C s'hagi perdut de forma permanent, ja que aquest es refereix a un escalfament a llarg termini durant dècades".

“Estem jugant a la ruleta russa amb el nostre planeta. Ens cal una rampa de sortida de l'autopista cap a l'infern climàtic. I la bona notícia és que tenim el control de la ruleta”, va afirmar. Guterres, afegint que la batalla per limitar l'augment de la temperatura a 1,5 graus es guanyarà o es perdrà a la dècada del 2020, "sota la vigilància dels líders d'avui" . Guterres va recordar que la diferència entre 1,5 i 2 ºC podria ser la diferència entre l'extinció o la supervivència d'alguns petits estats insulars i comunitats costaneres. "1,5 graus no és un objectiu, és un límit físic", va dir.

La paròdia de la justícia climàtica

“L'1% més ric emet tant com dos terços de la humanitat ”, va prosseguir, “i és una paròdia de justícia climàtica que els menys responsables de la crisi siguin més afectats: els més pobres, els països més vulnerables, els pobles indígenes les dones i les nenes”. Guterres va assenyalar que el caos climàtic està colpejant la gent on li fa més mal: Des de la ruptura de les cadenes de subministrament fins a l'augment dels preus, passant per la creixent inseguretat alimentària i la impossibilitat d'assegurar les llars i empreses. “I la factura continuarà creixent”, va afegir. Fins i tot si les emissions arribessin a zero demà, un estudi recent conclou que la crisi climàtica costarà almenys 38 bilions de dòlars l'any el 2050. “Mentrestant, els padrins del caos climàtic, la indústria dels combustibles fòssils, obtenen beneficis rècord i es donen un festí de bilions de dòlars en subvencions finançades pels contribuents”.

Mesures urgents

Guterres va assenyalar que s'ha de garantir un futur el més segur possible per a les persones i el planeta, cosa que significa “ prendre mesures urgents ”, sobretot en els propers 18 mesos: Reduir dràsticament les emissions, protegir les persones i la naturalesa dels fenòmens climàtics extrems, impulsar el finançament de la lluita contra el canvi climàtic i prendre mesures dràstiques contra la indústria dels combustibles fòssils. "Els països del G20 produeixen el 80% de les emissions mundials, tenen la responsabilitat, i la capacitat, d'anar al davant”, va dir el titular de l'ONU.

Protecció i adaptació

Guterres va assenyalar que, de cara a la Conferència de l'ONU sobre el Canvi Climàtic (COP29), hi ha d'haver accions concretes per donar suport als països en desenvolupament en la creació de plans d'inversió per a l'adaptació i en la posada en pràctica. També va instar tots els països que estableixin clarament les necessitats d'adaptació i inversió en els nous plans climàtics nacionals. “No podem acceptar un futur en què els rics estiguin protegits en bombolles amb aire condicionat mentre la resta de la humanitat és assotada per un clima letal a terres invivibles, va dir, emfatitzant que els països desenvolupats han de redoblar el finançament per a l'adaptació climàtica."

Finalment, va instar les institucions financeres que deixin de finançar els combustibles fòssils i inverteixin en les energies renovables, així com els països que prohibeixin la publicitat de les empreses de combustibles fòssils. “També hem d'ocupar-nos del costat de la demanda”, va dir, recordant que tots podem canviar les coses adoptant tecnologies netes, reduint progressivament els combustibles fòssils a les nostres vides i utilitzant el nostre poder com a ciutadans per impulsar un canvi sistèmic.