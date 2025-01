Ho detalla l'estudi del Laboratori de Modelització de Medi Ambient i Salut (EHM) de la London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), publicat a Nature Medicine, que sentencia ras i curt que la crisi climàtica provocarà un augment de 2,3 milions de morts a Europa fins a finals de segle.

Aquesta xifra suposa un 50% més de morts a tot Europa, però en països del sud com el nostre, Itàlia o Grècia, el percentatge es dispara.

L'estudi s'ha fet en 854 ciutats europees i detalla que l'augment de les morts per calor superarà substancialment el descens de morts per fred. Per exemple, mentre que a Finlàndia hi hauria 31 morts menys per fred per cada 100.000 habitants en el període comprès entre els anys 2095 i 2099, a Espanya hi haurà 125 morts més per calor per cada 100.000 habitants durant el mateix període.

