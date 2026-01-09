La Sala de Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona va acollir, el 25 de novembre, una jornada centrada en la reducció del plàstic d’un sol ús, en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Una cinquantena d’assistents van participar en l’acte, que va servir per presentar l’estat actual del Compromís Barcelona Plàstic Zero i fer balanç de les principals actuacions impulsades durant l’últim any.
La benvinguda institucional va anar a càrrec de Carlos Vázquez, director de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus, que va destacar l’evolució del projecte des de la seva creació el 2019. Després de dues etapes d’impuls i consolidació, el Compromís ha assolit una fita rellevant: 377 organitzacions adherides, que treballen conjuntament per avançar cap a una ciutat més sostenible i responsable.
Posteriorment, Eduard Moreno, de l’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, i Laura Reñaga, de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus, van presentar el balanç anual del projecte. Entre els resultats més destacats, van remarcar l’impuls de la reutilització, l’eliminació progressiva d’envasos d’un sol ús i la reducció del 10% del preu públic de recollida de residus comercials i industrials assimilables municipalment per a 1.155 activitats econòmiques que contribueixen al Compromís. També es va presentar la nova guia “Com reduir els envasos de plàstic d’un sol ús en la comercialització del peix i el marisc”, que dona eines i orientacions al sector per continuar avançant cap al residu zero.
Experiències que transformen la ciutat
La jornada va comptar amb tres iniciatives que il·lustren el potencial de la reducció del plàstic en diferents àmbits:
- Fira de Barcelona, a través de David Sánchez, va exposar els resultats d’una prova pilot d’envasos reutilitzables en grans esdeveniments, que ha permès evitar l’ús de 58.000 gots d’un sol ús.
- Circular BCN SCCL, representada per Irene Tato, va presentar el projecte Rebag, un sistema de préstec de bosses reutilitzables que ja funciona en 36 botigues i que ha posat en circulació 2.450 bosses, amb un 80% de retorn.
- L’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb Ferran Daban i Antoni Rúbies, va mostrar el seu model de reducció de plàstic en oficines i laboratoris, que ha permès eliminar fins a 6.000 bosses de plàstic cada any.
L’acte, dinamitzat amb una intervenció artística d’Impro Acatomba, va posar de manifest la necessitat de continuar reforçant les aliances entre organitzacions i agents del territori per avançar de manera col·lectiva.
Adhesió al Compromís Barcelona Plàstic Zero
L’Ajuntament de Barcelona anima totes les entitats i organitzacions de la ciutat a sumar-se al Compromís Barcelona Plàstic Zero, una iniciativa que vol visibilitzar i impulsar les accions que contribueixen a reduir l’ús del plàstic d’un sol ús.
Per adherir-s’hi, només cal omplir el formulari disponible; les organitzacions rebran la confirmació, materials de difusió i informació periòdica sobre l’evolució del projecte.
Més informació sobre el Compromís Barcelona Plàstic Zero