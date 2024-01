Barcelona podria extreure molta més aigua freàtica

Si es pogués potabilitzar tota aquesta aigua subterrània es podria cobrir el 15 % de la demanda anual de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Els recursos hídrics subterranis com ara l’aigua freàtica són com un tresor ocult de la ciutat que es troba just sota els nostres peus. Principalment, aquestes reserves provenen dels aqüífers del Besós i del pla de Barcelona. Fins ara s’utilitza al voltant d’1 hm³ anual, és a dir, un milió de metres cúbics d’aquesta aigua, especialment per el rec o la neteja de carrers, i a curt termini es preveu arribar fins als 4 hm³, però el cert és que encara hi ha camí per recórrer.

