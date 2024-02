Barcelona entra en emergència per sequera

Amb l’entrada en vigor d’aquesta fase del protocol davant la sequera, aquest divendres, 2 de febrer, es limita el consum d’aigua a 200 litres per persona al dia. Barcelona s’ha situat de mitjana el 2023 en 172 litres per habitant i dia, per això, en aquest moment, no es preveuen talls de subministrament a les llars, però sí diverses accions per reduir la quantitat d’aigua utilitzada per la ciutadania, les empreses i les administracions. En el cas de Barcelona, l’Ajuntament fa temps que té el seu propi Protocol d’actuació per risc de sequera, que estableix tot un seguit de mesures als equipaments i serveis municipals per minimitzar les conseqüències de la manca d’aigua.

Reg del verd urbà

En la fase d’Emergència I només està permès el reg de supervivència amb aigua regenerada o freàtica, és a dir, amb aigua no potable. Actualment, ja hi ha 25 espais verds on es rega d’aquesta manera, a més d’espais amb canalització d’aigua freàtica. Per a la resta d’espais verds de la ciutat, en aquesta fase l’Ajuntament prioritza el reg d’arbrat viari i palmeres a vies emblemàtiques i grans avingudes, el de carrers o avingudes amb espais verds, i el reg de l’arbrat de parcs emblemàtics i històrics com el roserar del parc de Cervantes o el parc del Laberint d’Horta, per exemple.

A més, els equips de Parcs i Jardins utilitzen la xarxa de camions nodrissa, que proporcionen aigua freàtica als serveis de neteja per omplir camionetes amb dipòsits de 1.000 litres per regar jardineres i parterres.

Pel que fa a les fonts ornamentals i els llacs artificials, només es reomplen amb aigua freàtica els que serveixen de refugi de fauna en perill d’extinció i de fauna destinada a la recuperació de les espècies autòctones en les masses d’aigua.

D’altra banda, a partir d’ara no es podran regar els horts urbans amb aigua potable. Això pot afectar un total de 349 horts escolars i 190 horts comunitaris i socials.

Neteja viària i clavegueram

Amb la sequera es manté el nivell d’exigència de manteniment i cura de l’espai públic, però es prenen mesures per adaptar-se al context de sequera. Per aquesta raó se segueixen netejant els carrers amb aigua, però en cap cas es fa servir aigua potable. Cada dia 28 camions cisterna es distribueixen per tota la ciutat per proporcionar aigua freàtica als vehicles de neteja.

També, i en el marc del Pla Endreça, s’invertiran 14,4 milions d’euros en l’amplicació de la xarxa d’aigua freàtica. L’objectiu és reduir encara més el consum d’aigua potable en els serveis municipals. També hi ha prevista una inversió de 12 milions d’euros per millorar les infraestructures de reg.

Piscines i camps esportius

En aquesta fase d’emergència només es poden reomplir les piscines d’equipaments esportius i les piscines descobertes que es facin servir per practicar esport federat. Però a canvi, aquests equipaments han d’estalviar d’altres maneres l’equivalent d’aigua que hagin gastat per reomplir les piscines.

En el cas del reg passa el mateix. Els camps esportius on es practiqui esport federat poden regar-se sempre que utilitzin aigua regenerada o freàtica i han d’aplicar mesures per estalviar l’equivalent d’aigua usada en el reg.

Pel que fa als equipaments esportius municipals, i per reduir el consum d’aigua, es redueixen un 25% les dutxes disponibles als vestidors. A més, els equips federats només poden fer servir les dutxes després dels partits, però no després dels entrenaments. També es posa en marxa la campanya comunicativa “1 dutxa – 3 minuts”, per fomentar l’ús responsable de les dutxes de les instal·lacions. Finalment, es monitoritzarà els consum d’aigua d’aquests espais i progressivament s’instal·laran airejadors a les dutxes i aixetes que no en tinguin, i se substituiran les aixetes dels rentamans que no disposin de polsador temporitzat.

Comunicació a la ciutadania

A més d’aquestes mesures, l’Ajuntament també treballa per fer arribar a la ciutadania recomanacions i consells per estalviar aigua. En la fase actual, Emergència I, no hi ha restriccions a la ciutadania, però amb petites accions com tancar l’aixeta en rentar-se les mans o les dents, o dutxar-se en lloc de banyar-se, totes les persones podem ajudar a reduir el consum d’aigua. A les xarxes socials municipals, amb l’etiqueta #BCNSequera, s’ofereix comunicació constant d’aquestes recomanacions.