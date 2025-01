Baixa la contaminació de l’aire a Barcelona

Totes les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica confirmen un descens general respecte a l’any anterior, amb resultats que compleixen el valor límit actual de diòxid de nitrogen (NO 2 ) que marca la Unió Europea.

Les mesures per augmentar l’ús del transport públic, l’electrificació de flotes, l’aposta per vehicles més sostenibles i la zona de baixes emissions han contribuït a la millora de la qualitat de l’aire. Totes les estacions que en prenen dades, tant de trànsit com de fons, han enregistrat una davallada o s’han mantingut respecte a les dades de l’any anterior.

Barcelona tanca el 2024 amb les millors dades de qualitat de l'aire des que se'n té registre. Les estacions de mesura mostren que es consolida la tendència descendent de la contaminació i es compleixen els valors límit actuals de la Unió Europea.

Dades històriques

L’estació de vigilància de l’Eixample marca una mitjana de 33 µg/m³ d’NO 2 , la dada històrica més baixa. L’any 2012, en canvi, enregistrava 61 µg/m³ d’NO 2 . Pel que fa a les dades provisionals de partícules PM10, els equips automàtics també indiquen una tendència descendent respecte al 2023, amb dades que se situen dins els límits establerts en la normativa vigent.

Cap a una ciutat més saludable

L’Informe d’avaluació de la qualitat de l’aire que elabora anualment l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ja va constatar que l’any 2023 es van enregistrar els millors resultats des que se’n fa recompte i que, per primera vegada (exceptuant els anys amb més impacte per la COVID-19, amb una reducció important de la mobilitat), es van complir els nivells europeus vigents. Gràcies a aquesta tendència a la baixa, l’impacte sobre la salut atribuïble a la contaminació es va reduir un 32% en el període 2020-2023.

De fet, sobre la base dels 40 anys de l’Informe de salut de Barcelona, avui la ciutat és més saludable que mai, amb un augment de l’esperança de vida en 6,6 anys en el cas de les dones i 7,7 en el dels homes, a més d’haver-se reduït al mínim les malalties cardiovasculars i respiratòries.

Objectiu 2030: la neutralitat climàtica

Malgrat la millora, però, la contaminació continua tenint impacte sobre la salut de la ciutadania i per això Barcelona s’encamina, amb noves mesures per lluitar contra la contaminació, a continuar reduint els valors que marquen les estacions de vigilància amb el focus posat en l’any 2030, moment en què la normativa europea s’actualitzarà i els valors màxims quedaran fixats en 20 µg/m³, la meitat que el màxim actual, 40 µg/m³. El pla Clima preveu una inversió de 1.800 milions d’euros per arribar a la neutralitat climàtica l’any 2030, amb mesures que consoliden una flota municipal més sostenible, enforteixen el transport públic, afavoreixen la mobilitat elèctrica i amb bicicleta i generen més verd, entre altres.