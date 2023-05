L’Agència de Residus de Catalunya coordina la campanya i convida la ciutadania a participar-hi.



Entre el 5 i el 7 de maig de 2023 se celebra a Europa la desena edició de la iniciativa Let’s Clean Up Europe!, en la qual totes les persones poden participar, de manera voluntària, en diferents accions de neteja dels espais naturals, com boscos, platges, rius o rieres. La Comissió Europea fomenta les accions per sensibilitzar la ciutadania sobre l’abast del problema dels abocaments incontrolats i promoure canvis en els hàbits i en el comportament.

A Catalunya, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) coordina aquesta campanya, en la qual 540 entitats, entre administracions públiques, associacions, escoles i instituts, empreses i ciutadania, se sumen organitzant activitats de neteja d’entorns naturals per animar a persones de totes les edats a prendre-hi part. La campanya compta amb el suport d’Ecovidrio, de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona i la Diputació de Barcelona.

Accions a 41 comarques

Enguany destaca la gran implicació dels centres educatius. 303 centres organitzen directament activitats, dels quals el 42% emmarquen l’acció en el Servei Comunitari, a banda de la trentena de centres que s’uneixen al Correcull promogut pel Servei Educatiu de l’Alt Empordà, amb el suport de la Fundació Kilian Jornet i del Parc natural de Cap de Creus.

Les accions de neteja donen resposta a problemes ambientals originats per abocaments incontrolats en espais naturals per evitar possibles contaminacions i restaurar-ne l’hàbitat i el paisatge. Més enllà d’aquest fet, també tenen un alt potencial de sensibilització per a la ciutadania, ja que són una bona oportunitat per visualitzar l’efecte dels comportaments incívics.

Dues terceres part de les actuacions de neteja es realitzen en boscos i rius (33 i 29% respectivament) i, en menor proporció, a platges (12%) i espais mixtes. El 49% d’accions s’uneixen a la Catalunya Clean Up Challenge per geolocalitzar els residus abocats, emprant l’aplicació Litterati, amb el codi “Catalunya”, que proposa fotografiar el residu abans de recollir-lo.

Totes les accions inscrites es poden visualitzar al mapa interactiu, que permet apuntar-se com a persona voluntària.

Els residus són recursos

L’experiència d’altres anys demostra que la gent se sorprèn de la quantitat de deixalles que es generen i es llencen al seu entorn. Com a particularitat, durant les accions de neteja, a Catalunya, es farà pedagogia sobre la prevenció en la generació dels residus, i la brossa recollida se separarà de forma selectiva. És una manera de demostrar que aquests residus són, en realitat, recursos. A més, es redueixen els efectes sobre el medi ambient d’allò que s’aboca, es creen oportunitats econòmiques i llocs de treball, i es contribueix a impulsar Europa cap a una economia més circular.

Catalunya celebra la iniciativa Let’s Clean up Europe!, des de fa 10 edicions. En la darrera, la de 2022, es van recollir més de 93 tones de residus i hi van participar 45.900 persones.