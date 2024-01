2023: l'any més calorós de la història

Les temperatures globals van assolir nivells excepcionalment alts el 2023. El Servei de Canvi Climàtic de Copernicus (C3S) supervisa diversos indicadors climàtics clau al llarg de l'any i, un cop tancades les dades anuals, ha informat sobre condicions rècords, com ara el mes més calorós registrat i les mitjanes diàries de temperatura global que superen breument els nivells preindustrials en més de 2 °C. Les temperatures globals sense precedents a partir del juny van fer que el 2023 es convertís en l'any més càlid de la història, superant amb gran marge el 2016, l'any més càlid anterior.

L'informe Global Climate Highlights 2023 basat principalment en el conjunt de dades de reanàlisi ERA5 presenta un resum general dels extrems climàtics més rellevants del 2023 i els principals factors que els hi impulsen, com ara les concentracions de gasos d'efecte hivernacle, El Niño i altres variacions naturals.

Aspectes destacats de la temperatura de l'aire a la superfície global

El 2023 es confirma com l'any natural més càlid dels registres de dades de temperatura global que es remunten al 1850. També va tenir una temperatura mitjana global de 14,98 °C, 0,17 °C més que el valor anual més alt anterior el 2016, això vol dir que va ser 0,60 °C més càlid que la mitjana de 1991-2020 i 1,48 °C més càlid que el nivell preindustrial de 1850-1900.

És probable que un període de 12 mesos que finalitzi el gener o el febrer de 2024 superi els 1,5 °C per sobre del nivell preindustrial.

L'any 2023 és la primera vegada registrada que cada dia d'un any ha superat 1 °C per sobre del nivell preindustrial de 1850-1900. Prop del 50% dels dies van ser més d'1,5 °C més càlids que el nivell de 1850-1900, i dos dies de novembre van ser, per primera vegada, més de 2 °C més càlids.

Les temperatures mitjanes anuals de l'aire van ser les més càlides registrades, o properes a les més càlides, en parts importants de totes les conques oceàniques i de tots els continents, excepte Austràlia.

Cada mes de juny a desembre del 2023 va ser més càlid que el mes corresponent de qualsevol any anterior. El juliol i l'agost del 2023 van ser els dos mesos més càlids registrats. L'estiu boreal (juny-agost) també va ser l'estació més càlida de la història; i el setembre de 2023 va ser el mes amb una desviació de la temperatura per sobre de la mitjana de 1991-2020 més gran que qualsevol mes del conjunt de dades ERA5. Finalment, el desembre del 2023 va ser el desembre més càlid registrat a nivell mundial, amb una temperatura mitjana de 13,51 °C, 0,85 °C per sobre de la mitjana de 1991-2020 i 1,78 °C per sobre del nivell de 1850-1900 del mes. Podeu accedir a la informació específica del desembre de 2023 al nostre butlletí mensual





Aspectes destacats de la temperatura de la superfície de l'oceà

Les temperatures mitjanes mundials de la superfície del mar (SST) es van mantenir de manera persistent i inusualment altes, aconseguint nivells rècord per a l'època de l'any d'abril a desembre. El 2023 va veure una transició a El Niño. A la primavera de 2023, La Niña va acabar i les condicions d'El Niño van començar a desenvolupar-se, amb l'OMM que va declarar l'aparició d'El Niño a principis de juliol.

Punts destacats de la temperatura europea

El 2023 va ser el segon any més càlid per a Europa, a 1,02 °C per sobre de la mitjana de 1991-2020, 0,17 °C més fred que el 2020, l'any més càlid de la història. Les temperatures a Europa es van situar per sobre de la mitjana durant 11 mesos durant el 2023 i el setembre va ser el setembre més càlid de la història.

Les temperatures durant el 2023 probablement superen les de qualsevol període en almenys els darrers 100.000 anys

'hivern europeu (desembre de 2022 - febrer de 2023) va ser el segon hivern més càlid de la història. La temperatura mitjana de l'estiu europeu (juny-agost) va ser de 19,63°C; a 0,83 °C per sobre de la mitjana, va ser el cinquè més càlid registrat. La tardor europea (setembre-novembre) va tenir una temperatura mitjana de 10,96 °C, que és 1,43 °C per sobre de la mitjana. Això va fer que la tardor fos la segona més càlida de la història, només 0,03 °C més freda que la tardor del 2020.





Altres aspectes destacats

El 2023 va ser notable per al gel marí antàrtic: va assolir extensions mínimes rècord per a l'època corresponent de l'any en 8 mesos. Tant les extensions diàries com mensuals van assolir els mínims històrics el febrer de 2023. L'extensió del gel marí de l'Àrtic al seu màxim anual al març es va classificar entre les quatre més baixes per a l'època de l'any en el registre per satèl·lit. El mínim anual al setembre va ser el sisè més baix.

Les concentracions atmosfèriques de diòxid de carboni i metà van continuar augmentant i van assolir nivells rècord el 2023, arribant a 419 ppm i 1902 ppb respectivament. Les concentracions de diòxid de carboni el 2023 van ser 2,4 ppm més altes que el 2022 i les concentracions de metà van augmentar en 11 ppb.

Es van registrar un gran nombre d'esdeveniments extrems a tot el món, incloses onades de calor, inundacions, sequeres i incendis forestals. Les emissions mundials de carboni estimades per incendis forestals el 2023 van augmentar un 30% respecte al 2022, en gran part impulsades pels incendis forestals persistents al Canadà.

Mauro Facchini, cap d'Observació de la Terra de la Direcció General d'Indústria de Defensa i Espai de la Comissió Europea, comenta: "Gràcies al treball del programa Copernicus al llarg del 2023 sabíem que avui no rebríem bones notícies. Però les dades anuals que es presenten aquí ofereixen encara més proves dels impactes creixents del canvi climàtic. La Unió Europea, d'acord amb la millor ciència disponible, ha acordat una reducció d'emissions del 55% per al 2030, ara a només 6 anys. El repte és clar. El programa Copernicus, gestionat per la Comissió Europea, és una de les millors eines disponibles per guiar les nostres accions climàtiques, mantenir-nos al corrent dels objectius de l'Acord de París i accelerar la transició verda".

Samantha Burgess, directora adjunta del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus: "2023 va ser un any excepcional amb els rècords climàtics que van caure com a dòmino. El 2023 no només és l'any més càlid registrat, sinó que també és el primer any amb tots els dies més càlids que 1 °C. el període preindustrial. Les temperatures durant el 2023 probablement superen les de qualsevol període en almenys els darrers 100.000 anys".

Carlo Buontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copèrnic, comenta: "Els extrems que hem observat durant els últims mesos proporcionen un testimoni dramàtic de fins a quin punt estem ara del clima en què es va desenvolupar la nostra civilització. Això té conseqüències profundes per a l'Acord de París i tots els esforços humans. Si volem gestionar amb èxit la nostra cartera de risc climàtic, hem de descarbonitzar urgentment la nostra economia mentre utilitzem les dades i el coneixement climàtics per preparar-nos per al futur".