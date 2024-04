Mollet del Vallès opta al Premi Europeu de la Prevenció de Residus

Aquesta acció, emmarcada dins la Campanya Mercat Zero Envasos, va ser fruit d’un procés participatiu per assolir el repte de reduir l’ús d’envasos de plàstic d’un sol ús al Mercat Municipal i disminuir, per tant, la petjada ecològica que provoquen. La Cerimònia de lliurament dels premis de l’EWWR es durà a terme el pròxim 18 de juny a Marsella.

Durant la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, l’Ajuntament de Mollet del Vallès va instaurar el dia lliure d’envasos d’un sol ús al Mercat Municipal. Durant aquest dia es van repartir un total de 468 envasos reutilitzables entre tota la clientela, aportant una reducció directa de generació de residus al mercat i també es va organitzar un punt d’informació on s’explicava la problemàtica dels envasos de plàstic d’un sol ús. Tot plegat va comptar amb una alta participació i molt bona acollida per part de tots els agents implicats.

Aquesta acció, emmarcada dins la campanya Mercat Zero Envasos, va ser fruit d’un procés participatiu que va implicar les parades del Mercat Municipal, la ciutadania, els diferents agents de l’Ajuntament i l’alumnat de tercer d’ESO de l’institut Aiguaviva de Mollet.

Aquesta iniciativa és un dels quatre projectes catalans que ha presentat l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per optar al premi.

Quatre nominats catalans al XV Premi Europeu de la Prevenció de Residus

A part de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, l’Associació SETEM, l’Escola Prat de la Riba de Reus i les Germanes Hospitalàries competeixen respectivament en les categories d’associacions, d’institucions escolars i d’empresa.

Els candidats han estat seleccionats per l’Agència de Residus de Catalunya entre 1.086 activitats promogudes per 252 entitats a 39 comarques durant la Setmana Europea de Prevenció de Residus 2023, el passat mes de novembre.

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha presentat quatre projectes catalans a la XV edició del Premi Europeu de la Prevenció de Residus. La selecció s’ha fet tenint en compte la relació de l’activitat amb els eixos de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR), celebrada el novembre passat: l’originalitat de la proposta, el seu caràcter innovador, l’adaptabilitat a altres contextos regionals o locals, la mobilització del públic objectiu i la durada.

El Premi Europeu de la Prevenció de Residus vol distingir aquelles iniciatives realitzades en el marc de la XV Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que en aquesta passada edició es va dur a terme de la mà de 35 coordinadors de 29 països i durant la qual es van organitzar 14.522 activitats arreu d’Europa.

Els candidats presentats per l’Agència de Residus de Catalunya en les diferents categories han dut a terme accions per promoure la prevenció de residus. Algun d’ells s’ha centrat concretament en els envasos, temàtica en la qual s’ha focalitzat la setmana europea de 2023, celebrada del 18 al 26 de novembre de 2023.

Durant la Setmana Europea de Prevenció de Residus, 252 entitats van realitzar a Catalunya 1.086 activitats sobre prevenció de residus a 39 comarques del nostre territori.

Els projectes nominats són els següents:

En la categoria Associacions, Associació SETEM Catalunya va presentar els resultats de les curses escolars contra els Residus Tèxtils i Electrònics, on 16 escoles (8 de Barcelona i 8 de Rubí) competien per recollir, reparar i reutilitzar residus tèxtils i dispositius elèctrics i electrònics, obtenint un total de 4,7 tones recollides de tèxtil a Barcelona i 11.000 aparells electrònics a Rubí. Durant les curses els alumnes van organitzar mercats d’intercanvi, tallers de reparació i campanyes divulgatives. La iniciativa ha comptat amb una important mobilització i una alta visibilitat, com ara amb aparicions a televisions locals i a TV3.

En la Categoria d’Institucions escolars,l’Escola Prat de la Riba de Reus, va dur a terme el projecte d’aprenentatge “Desembolica’t” amb l’objectiu de conscienciar la població sobre l’ús excessiu de bosses de plàstic i reduir-ne el consum. Els alumnes de 1r, 2n i 3r de Primària, van transformar samarretes velles en bosses de tela i les van repartir als compradors del mercat ambulant de davant de l’escola, que és on van detectar, mitjançant enquestes, que la majoria de clients utilitzaven bosses de plàstic d’un sol ús per realitzar la seva compra. El projecte no només va promoure la conscienciació ambiental envers els plàstics, sinó que va permetre els alumnes desenvolupar noves habilitats, com cosir amb fil i agulla i així aprendre a reparar i reutilitzar.

En la categoria Empresa, Germanes Hospitalàries Benito Menni CASM, ofereix el servei d’autoreparació d’aparells electrònics i petits electrodomèstics, Repara Renova’t, obert a tothom i gratuït, gestionat per usuaris de la xarxa de salut mental. Una experiència que genera un impacte positiu tant en la societat com en el medi ambient. Durant la Setmana es va promoure el servei amb tallers de reparació i punts informatius, entre altres accions.

Reportatge sobre Repara Renova’t: https://lhdigital.cat/noticies/repara-renovat-un-projecte-de-bricolatge-domestic-per-a-la-integracio/

El veredicte del jurat del premi, que està format per especialistes europeus independents en matèria de prevenció de residus, es farà públic a Marsella el dia 18 de juny.

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus és una iniciativa que se celebra a Catalunya des de l’any 2008, coordinada per l’Agència de Residus de Catalunya, que ha rebut el suport de la Comissió Europea a través de dos projectes LIFE i actualment té un comitè director amb diverses entitats públiques, entre elles, el Comitè de Regions de la Unió Europea. L’objectiu és promoure la implantació d’accions de sensibilització per a la prevenció dels residus i la gestió sostenible dels recursos al llarg d’una setmana de l’any.

Les accions implantades durant la EWWR es regeixen per les “3 R”: reduir els residus, reutilitzar els productes, reciclar els materials. Les “3 R” representen les opcions que haurien de tenir-se en compte en primer lloc a l’hora d’idear una estratègia de gestió de residus.

Enguany, la XVI Setmana Europea de la Prevenció de Residus se celebrarà del 16 al 24 de novembre de 2024 i se centrarà en la prevenció del malbaratament alimentari.

Per a més informació consulteu: residus.gencat.cat/setmanaprevencio