Marc Cadevall, representant de l'Amep i director del Programa de transició energètica de l'Ajuntament de Terrassa ha participat a la taula rodona sota el títol "La planificació de l'energia fotovoltaica i eòlica a Catalunya. Quanta, perquè, on i com" que s'emmarca en el III Congrés de Masia i Territori, organitzat per l'Institució Catalana d'Estudis Agraris (ICEA) i l'Institut d'Estudis Catalans (IEC).

Durant la sessió s'ha posat damunt la taula la necessitat d'estendre les energies renovables al territori donada la crisi d'emergència climàtica que ens obliga a, entre d'altres, assolir els compromisos adquirits a l'agenda 2030, que marquen que s'hauria de cobrir la meitat de la demanada elèctrica a partir d'energies renovables. Concretament, el focus s'ha posat en les energies fotovoltaiques i eòliques a Catalunya, que segons dades recents de Red Eléctrica, representen un 1,1% i un 7,4%, respectivament, de la generació elèctrica a Catalunya.

El proper Informe de l’Amep: els canvis normatius necessaris

Durant la jornada s'ha assenyalat la importància de canviar la normativa per garantir canvis efectius en la gestió de les renovables. En aquest sentit, Cadevall també ha anunciat que en els pròxims mesos des de l'Amep es presentarà un estudi jurídic amb propostes concretes de canvis en la normativa actual.

En la seva intervenció Cadevall ha posat de manifest que aquesta és una qüestió que fa anys preocupa l'Amep i en la que hi tenen un posicionament ferm. De fet, una de les seves reivindicacions i raó de ser ha estat la demanda a les administracions competents d'adoptar mesures urgents pel desplegament de les energies renovables en l'àmbit urbà, així com l'impuls de les comunitats energètiques.

Sobre la necessitat d'incrementar l'ús d'energies verdes, Cadevall ha remarcat que, en relació a l'energia fotovoltaica i eòlica "és molt positiu que ben aviat disposem d'una zonificació que a més incorpori quotes comarcals, normes de governança, participació dels municipis i compensacions entre territoris". En aquest sentit, també ha demanat que es tingui en compte la participació dels municipis a l'hora de "definir les directrius generals i les modificacions normatives que caldrà fer".

Cadevall també ha posat de manifest "la dificultat d'accés a la xarxa de distribució dels projectes promoguts per les comunitats locals", entenent que precisament aquesta accessibilitat i transparència és fonamental per "per l'empoderament de la ciutadania i per la competitivitat de les empreses".

Altres de les propostes de millora que han plantejat des de l'Amep ha estat establir mecanismes públics de finançament per incentivar la participació dels municipis, augmentar inversió pública en generació o inclús, en transport i distribució, entre d'altres.