La Comissió Europea ha concedit en una cerimònia celebrada a Brussel·les la “mission label” (etiqueta de ciutat-missió) a Barcelona.

Aquest és un reconeixement que arriba un cop l’executiu europeu ha avaluat positivament i validat l’Acord Climàtic de Ciutat de Barcelona presentat a Europa per l’Ajuntament després d’haver estat seleccionada l’any 2022 per participar a la missió “100 ciutats intel·ligents i neutres en carboni el 2030”.

Amb aquesta missió, la Unió Europea vol promoure ciutats capdavanteres en la protecció del clima perquè actuïn de motor i guia, i així assegurar que totes les ciutats de més de 50.000 habitants arribin a ser climàticament neutres el 2050.

L’Acord Climàtic de Ciutat va ser aprovat per la Comissió de Govern municipal el passat mes de setembre i presentada a NetZeroCities, el consorci designat per la Comissió Europea per gestionar la missió de 100 ciutats. D’aquestes, Barcelona forma part de la primera trentena de municipis amb l’etiqueta de “ciutat-missió”.

Amb l’etiqueta de “ciutat-missió”, l’Ajuntament de Barcelona tindrà punts addicionals per accedir a finançament provinent de determinats programes europeus, a l’espera que es designin fons específics per a aquestes ciutats, addicionals als fons Next Generation que financen les accions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. També disposarà de serveis de suport per gestionar el finançament d’inversions climàtiques.

El reconeixement ha estat recollit pel comissionat de Relacions Internacionals, Pau Solanilla, en un acte a Brussel·les presidit per Iliana Ivanova, Comissària europea d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut.

Acord Climàtic de Ciutat

L’Acord Climàtic de Ciutat defineix el Compromís de Barcelona cap a la neutralitat climàtica el 2030 i dibuixa el full de ruta de descarbonització de la ciutat a través d’un pla d’acció i un pla d’inversions centrats els sectors clau per al funcionament de la ciutat, que alhora són els principals generadors d’emissions de gasos amb efecte hivernacle: la mobilitat i el transport, els edificis i l’entorn construït, la generació d’electricitat, la gestió dels residus, el cicle de l’aigua i la infraestructura verda.

L’Acord té en compte factors com l’adaptació, la justícia climàtica i les oportunitats de desenvolupament econòmic vinculades a aquesta transició. També la implicació d’institucions, empreses, entitats i ciutadania en general, per la qual cosa s’ha previst dur a terme una recollida d’adhesions, amb compromisos concrets, entre els actors locals, en un procés emmarcat en el compromís ciutadà per una Barcelona més sostenible.