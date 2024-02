Es presenta l'Ultra Clean Marathon més solidària

S’ha presentat, a l’esplanada del Teatre Atlàntida de Vic, l'Ultra Clean Marathon 2024, la cursa de referència de plogging a Catalunya, un esdeveniment únic que combina esport, natura, sostenibilitat i solidaritat. La sisena edició de la prova, organitzada per la Xarxa per a la Conservació de la Natura i l'Agència de Residus de Catalunya, serà el 16 de març de 2024 a la comarca d'Osona, amb el mateix recorregut de l’any passat. La cursa travessarà els paisatges de la plana d’Osona, el massís de les Guilleries, Sau i els paratges que voregen el riu Ter, amb sortida i arribada a Vic.

L’UCM és una cursa única, ja que uneix l’esport amb la conservació de la natura. El format de plogging implica que els corredors recullin residus al llarg del recorregut, contribuint a la neteja dels espais naturals. A més, la cursa té un altre impacte, tenint en compte que les inscripcions es tradueixen en donacions a entitats ambientals i també promouen la conscienciació ciutadana sobre la importància de preservar els nostres entorns naturals. El director de l’ARC, Isaac Peraire i Soler, ha remarcat que “l’Ultra Clean Marathon 2024 pot servir com a model per altres esdeveniments esportius, demostrant que és possible organitzar competicions d'alta qualitat mentre es prioritza el respecte pel medi ambient.”

Novetat d’accessibilitat

Una de les novetats d’aquesta edició és la inclusió d’una opció de recorregut de 36 quilòmetres a peu, dividit en trams de 10 quilòmetres, per a aquelles persones que desitgen participar en el plogging i donar suport a la causa sense córrer la distància completa.

Les persones participants poden triar el circuit curt de 36 km, en equips de 2 a 6 integrants, fent-lo caminant o corrent, i els més preparats poden competir en el circuit de 60 km de l’ultratrail, en equips de 2 a 12 persones i fent relleus cada 10 km. La condició imprescindible és fer-ho mentre recullen els residus abandonats als espais naturals que van trobant al seu pas. Al final de la cursa es premia, entre d’altres classificacions, l’equip que més residus hagi recollit al llarg del recorregut.

Una cursa on els residus sumen

A l’UCM, el temps de cursa no és l’únic factor a considerar, ja que la classificació dels equips es basa en una combinació entre el temps final i la quantitat de residus recollits. Això ressalta la importància del compromís amb la neteja del medi ambient. Una altra novetat d'aquesta edició és que hi haurà un rànquing de donacions per incentivar la participació solidària i la conscienciació ambiental dels participants. Els equips que recaptin més diners per a la causa ambiental que escullin seran premiats.

L’organització d’aquest esdeveniment està a càrrec de la Xarxa per la Conservació de la Natura i de l’Agència de Residus de Catalunya, amb el suport de patrocinadors com Urbaser i col·laboradors com Albet i Noya, l’Ajuntament de Vic, el Consell Comarcal d’Osona a través d’Osoning, la Diputació de Barcelona, l’empresa Wikiloc (encarregada del mapeig oficial) i els supermercats Veritas.