Es lliuren els Premis de l’Aigua 2024

Moment del lliurament del Premi a Manel Isnard

L’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua ha concedit els Premis de l’Aigua 2024, un reconeixement a les persones i les iniciatives més destacades de cada any que tenen la voluntat de millorar la relació de la població catalana amb l’aigua i el seu entorn natural. Els guardons es van lliurar en un acte a l'Escola Industrial de Barcelona en ocasió del Dia Mundial de l’Aigua i de la celebració del 25è aniversari de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua.

Manel Isnard va rebre un dels premis en reconeixement de la seva trajectòria professional. Isnard, que s’ha jubilat recentment, ha estat vinculat professionalment al Consorci Besòs Tordera (abans Consorci per a la Defensa de la conca del Besòs) des de 1997.

“Gràcies a totes les persones que formen part del Consorci aconseguim que aquests petits rius, tan depuradora depenent com ho és especialment el Besòs, estiguin plens de vida i tinguem blauets, peixos i fins i tot llúdriga”, va destacar en el seu parlament d’agraïment. Manel Isnard va dedicar el guardó a Josep Arráez, que va ser gerent del Consorci entre 1993 i 2015 i que estava present a l’acte. “Va ser la persona que em va portar al Consorci i em va ensenyar tot el que sé de l’aigua.” També va tenir un record per Anna Maria Palé, impulsora de l’ens i primera presidenta (1988 i 1992) que va morir el 25 de febrer a 97 anys.

També es va reconèixer a Rafael Montserrat, que havia estat gerent d'Aigües de Mataró. L'associació ha volgut reconèixer la seva trajectòria en l'àmbit de la gestió de l'aigua.

Entre els premiats, l’associació també ha distingit l’Ajuntament del Vendrell pel projecte RENAT3R de renaturalització de la riera de la Bisbal i dels torrents del Lluc i Cullerer al seu pas per la trama urbana del Vendrell. L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, va recollir el Premi. Aquest projecte té un finançament de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marc dels fons Next Generation.

L’Ajuntament del Vendrell està impulsant un ambiciós projecte de transformació urbana, que pretén crear una infraestructura verda a la riera de Bisbal i el torrent del Lluc perquè es converteixin en els vertebradors del nucli del Vendrell.

L’objectiu del projecte és la naturalització i millora paisatgística de les rieres per transformar el Vendrell en un municipi fluvial. El repte és transformar-les en espais vius, desitjables i refugis climàtics, aplicant solucions basades en la natura. Amb aquest projecte es vol restaurar aquests cursos fluvials, típicament mediterranis, i aconseguir ampliar les zones verdes per a potenciar-ne l’ús públic i millorar la cohesió entre ambdues bandes de la riera.

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha destacat que “amb aquest reconeixement es demostra el potencial i qualitat dels projectes que estem impulsant per transformar el Vendrell, i l’aposta decidida per una transformació verda i sostenible que millori l’entorn urbà i la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes”. L’alcalde acaba afirmat: “hi ha motius per sentir-nos orgullosos”.

Moment del lliurament del Premi a l'Alcalde del Vendrell