Juan Pablo Casadiego, representant de Plant Based Treaty a Espanya, explica el per què d’una iniciativa internacional que promou la transició cap a sistemes alimentaris basats en plantes com a resposta a la crisi climàtica i de salut pública.
El moviment, nascut al Canadà fa aproximadament sis anys, té com a objectiu posar el sistema alimentari —i especialment la ramaderia i la pesca— al centre del debat climàtic. Actualment, la iniciativa ja és present en més de 30 països i ha aconseguit que prop de 70 ciutats d’arreu del món s’hi adhereixin, amb un enfocament especialment orientat a l’acció local i municipal.
Segons Casadiego, gairebé el 60% de les emissions associades a l’alimentació provenen de la ramaderia i la pesca, però l’impacte va molt més enllà del CO₂: també implica un ús intensiu d’aigua, la degradació del sòl i la destrucció d’ecosistemes. En territoris com Catalunya, aquest model té conseqüències especialment visibles, com la contaminació per nitrats o la pressió sobre els recursos hídrics.
L’entrevista també aborda alguns dels mites més estesos sobre l’alimentació vegetal, com la manca de proteïnes o nutrients essencials. Tal com s’explica, una dieta equilibrada basada en productes vegetals pot aportar tots els aminoàcids necessaris, així com altres nutrients clau, sense necessitat de recórrer a productes d’origen animal.
«Cada vegada que mengem fem un acte polític», afirma. La transició cap a una alimentació més vegetal no només és possible, segons Casadiego, sinó que també pot ser accessible econòmicament i beneficiosa tant per a la salut com per al planeta.
Filmmaker: Julián Chamorro