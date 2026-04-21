“Parlar d’educació pel col·lapse és contraproduent”

Teresa Franquesa, biòloga i ambientòloga
Marc Solanes Calderón
Periodista. Cap de redacció de continguts propis de Sostenible.cat
21/04/2026 - 16:55

 

 

 

La biòloga i ambientòloga Teresa Franquesa reflexiona sobre el paper clau de l’educació ambiental en un context de crisi ecosocial creixent i defensa la necessitat de construir relats mobilitzadors, allunyats del catastrofisme.

Lluny d’una educació basada en l’alarma, defensa que el seu objectiu és ajudar a imaginar futurs possibles, desitjables i creïbles. En un context marcat per problemes complexos, l’educació ambiental ha de donar eines per comprendre què està passant, per què hi hem arribat i com podem avançar cap a escenaris millors. Sobretot, insisteix, ha de passar per l’acció: processos reals de transformació que empoderin les persones i generin resultats tangibles.

Franquesa també alerta dels riscos d’un discurs excessivament catastrofista. Parlar d’educació pel col·lapse, diu, pot ser contraproduent perquè el pessimisme desmobilitza. Sense negar la gravetat de la situació, aposta per generar experiències que demostrin que la cooperació i l’acció col·lectiva poden produir canvis reals i obrir la porta a futurs millors.

 

Filmmaker: Julián Chamorro

 

Relacionats

Congrés Nacional d'Educació Ambiental: Ara fem futur.

26/01/2025 - 09:00
Conservatori Municipal de Música de Manresa
Notícia

El paper de l'educació ambiental en un context de crisi ecosocial

Del 26 de gener al 26 de febrer ha tingut lloc el IV Congrés Nacional d'Educació Ambiental (CNEA), un espai de reflexió sobre com podem imaginar el futur des de l'educació, per tal de transformar el present.

Activitats de primavera de l'Escola de Natura de Parets del Vallès

