A Catalunya es publiquen més de 100 llibres cada dia. És el territori amb la indústria editorial més gran de tot l'Estat, i això fa que la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient estiguin a l'ordre del dia.

L’Institut de l’Ecoedició neix de la mà del Pla C* Cultura pel Clima, un pla de sostenibilitat ambiental de l’Institut Català de les Empreses Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (ICEC), que amb un horitzó 2022-2024, té per objectiu incentivar i promoure que d’altres organitzacions i empreses del sector cultural es posicionin i elaborin el seu propi full de ruta per millorar la seva activitat en l'àmbit ambiental; una mostra més que quan sector i Administració Pública remen en la mateixa direcció, poden esdevenir un projecte pioner a tota Europa i al món.