Julieta Martínez, té 19 anys, és xilena. I és avui una de les líders joves d’acció contra l’emergència climàtica. El seu discurs i la seva capacitat de motivar és contundent. Denuncia que la crisi climàtica afecta les inequitats de gènere. Ha creat la Fundació “Tremendas”, que acull l’acadèmia “Climáticas”, un projecte que impulsa l’educació de nenes i adolescents de Llatinoamèrica i el Carib com a eina per combatre el canvi climàtic amb perspectiva de gènere i empoderar les dones com a agents de transformació social.