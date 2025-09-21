"El 55% dels municipis catalans tenen un sistema públic d'aigua"

Patricia Reche, vicepresidenta de l'AMAP
Marc Solanes Calderón
Periodista. Cap de redacció de continguts propis de Sostenible.cat
21/09/2025 - 18:22

 


“La municipalització de l’aigua és un fenomen a l'alça”


Terrassa és la ciutat més gran de Catalunya amb una gestió pública de l'aigua. Patricia Reche, primera tinent d'alcalde de l'ajuntament i vicepresidenta de l'AMAP, ens explica com han arribat fins aquí i quins son els beneficis.

 

 

 

Patricia Reche, representant de l’Associació de Municipis per l’Aigua Pública (AMAP) i primera tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Terrassa, explica, en una entrevista en exclusiva per a SOSTENIBLE.CAT, els beneficis de la municipalització de l’aigua. La gestió pública, explica, evita el lucre privat, redueix pèrdues, ofereix preus més justos i garanteix mecanismes de transparència i participació ciutadana, clau davant els reptes de sequera i canvi climàtic.

 

Filmmaker: Claudia Ibarra

 

