Azimut 360: què és una comunitat energètica?

Des de la cooperativa barcelonina sense ànim de lucre Azimut 360 ens expliquen què és una comunitat energètica i com podem canviar el món de l’energia si ens organitzem per generar i compartir els recursos de forma cooperativa.

La Gemma Morató i el Guillem Hernández ens expliquem detalladament què significa formar part d’una comunitat, quins avantatges té per al planeta i per a la factura de la llum i els projectes que lideren fora de Catalunya per garantir l’accés a les classes socials més desfavorides.