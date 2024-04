El govern de les Balears promou l’ús racional de l’aigua

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Margalida Prohens, juntament amb el conseller de la Mar i del Cicle de l’Aigua, Juan Manuel Lafuente, i el director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, han presentat la nova campanya d’estalvi d’aigua. Aquesta iniciativa posa de manifest el compromís del Govern pel que fa a una gestió més sostenible i conscient d’un recurs tan valuós com essencial, en un moment en què la preocupació per l’escassetat d’aigua es fa cada vegada més evident.

«Tot i ser unes illes i estar envoltades per la mar, l’aigua és un dels nostres béns més preuats, ja que, a causa del nostre clima, de les necessitats de la nostra societat i dels efectes del canvi climàtic a la Mediterrània, estam exposats a sofrir situacions de sequera i, per això, ens hem de preparar des de ja per garantir la sostenibilitat en la gestió de l’aigua», ha assegurat Prohens durant l’acte.

«Assumim la nostra responsabilitat com a Administració i també feim una crida a la ciutadania per a un ús responsable de l’aigua a les nostres illes. I ho feim amb aquesta campanya, que s’inclou dins el marc de les principals campanyes institucionals que fa el Govern i en què el principal missatge és el de donar valor a l’aigua, un valor que molt sovint no li donam. Volem que aquesta sigui la legislatura de l’aigua. Des del Govern posarem tots els recursos necessaris per aconseguir més aprofitament i eficiència en la gestió de l’aigua, però també necessitam la responsabilitat de tothom», ha afegit la presidenta.

Sota el lema «Per què no dones a l’aigua el valor que té? Només ho faràs quan en falti?», la campanya cerca no només sensibilitzar la població sobre la importància de l’aigua, sinó també impulsar un canvi de comportament pel que fa al consum i la gestió d’aquest recurs. La imatge d’una aixeta degotant oli d’oliva equipara el valor que donam a aquest producte amb el que hauríem d’atorgar a l’aigua, i subratlla el seu caràcter indispensable. Els objectius de la campanya són clars: conscienciar sobre la importància crítica de l’aigua, promoure un canvi en el consum i fomentar l’adopció de pràctiques sostenibles.

Durant l’acte de presentació s’ha projectat el vídeo de la campanya d’estalvi d’aigua, que reforça el missatge i la urgència de la iniciativa. Aquest esforç conjunt del Govern reflecteix un pas endavant pel que fa a una gestió de l’aigua més conscient i sostenible, i convida tothom a valorar i protegir aquest recurs vital per al benestar comú.

Amb una àmplia cobertura que inclourà plataformes digitals, televisió, ràdio i premsa, la campanya s’ha avançat atesa la situació actual de preocupació per aquest recurs hídric i amb l’objectiu d’aprofitar el 22 de març, Dia Mundial de l’Aigua, com un moment clau per a la sensibilització. Aquest enfocament cerca no només cridar l’atenció sobre la urgència d’adoptar mesures per a la conservació de l’aigua, sinó també maximitzar la ressonància de la campanya, atès que coincideix amb una data de rellevància internacional.

Augment pressupostari

El Govern ha posat en marxa un pla ambiciós per millorar la gestió de l’aigua, reflectit en un augment del 18,3 % del pressupost per a la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua, que arriba als 204,8 milions d’euros per al 2024. Aquest impuls pressupostari subratlla el compromís de l’Administració en el que es considera «la legislatura de l’aigua» i marca un període decisiu per a la implementació de polítiques i pràctiques destinades a preservar aquest recurs vital.

Aquest enfocament destaca la necessitat d’una acció col·lectiva per complementar aquestes mesures. L’eficàcia d’aquestes inversions i la consecució dels objectius de sostenibilitat depenen del compromís ciutadà. És essencial que cada resident i cada visitant prenguin un paper actiu en la conservació de l’aigua i que s’adoptin pràctiques més sostenibles, per contribuir a l’èxit d’aquest esforç comú.