12 municipis de l'Alt Empordà passen a emergència 2 per sequera

S’ha decidit l’entrada en aquest escenari arran de la situació de l’embassament de Darnius Boadella, que actualment està a poc més de l’11%, amb menys de 7 hm³.

Com a mesures d’emergència, es preveu construir a la comarca nous pous per alimentar les tres xarxes que depenen de l’aqüífer del Fluvià Muga i s’aportarà l’aigua tractada a la depuradora de Figueres fins a la Muga a l’altura de Pont de Molins.

El Govern ha anunciat, després d’una reunió del Comitè Interdepartamental de Sequera (CIS), el canvi d’escenari de l’àmbit de l’embassament de Darnius Boadella (12 municipis de l’Alt Empordà), que passa de l’escenari d’emergència 1, assolit el setembre de 2023, a l’escenari d’emergència 2. Actualment, aquest embassament se situa a poc més de l’11%, amb menys de 7 hm³. El canvi d’escenari entrarà en vigor al llarg de la setmana vinent, quan es publiqui la resolució del director al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Amb aquest canvi, 12 municipis de l’Alt Empordà (Figueres, Cabanes, Cadaqués, Castelló d’Empúries, Fortià, Figueres, Llers, Riumors, Roses, Santa Llogaia d’Àlguema, Vilamalla, Vila-sacra i el Far d’Empordà) passaran a l'escenari d'emergència 2, mentre que seguiran en emergència 1 un total de 227 (els 202 del sistema Ter Llobregat, 22 de l'aqüífer del Fluvià Muga, 2 de Riudecanyes i Vallirana, de la unitat d’explotació Anoia-Gaià, sol·licitat per l’Ajuntament). La resta d’unitats seguiran en el mateix escenari en el qual es trobaven.

L’escenari d’emergència 2 fixa que els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 180 litres per habitant i dia (incloent-hi activitats econòmiques i comercials). Pel que fa al reg de zones verdes, Queda prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte per la supervivència d'arbrat i jardins botànics públics si es fa amb aigües regenerades o amb aigües freàtiques (indicant l’origen de l’aigua no potable, i fent en reg en hores de baixa insolació i fent servir el mínim d’aigua indispensable).

Pel que fa al reg de camps esportius de gespa (o altres superfícies que requereixen reg) per a la pràctica només de l'esport federat, es podrà dur a terme amb aigua regenerada o freàtica (sempre especificant l’origen de l’aigua utilitzada i fent reg en hores de baixa insolació) aplicant, a més, el tancament total de les dutxes.

En aquest escenari d’emergència 2, està prohibit l’ompliment total o parcial de tota classe de piscines. Només està permès el reompliment parcial en piscines cobertes inscrites al cens d’equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya i piscines descobertes d’ús durant tot l’any per a la pràctica esportiva federada i que disposin de sistemes de recirculació d’aigua, sempre que usin l’aigua en les quantitats indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària i es produeixi el tancament total de les dutxes.

Està permès l’ompliment total o reompliment parcial en piscines d’ús terapèutic ubicades en hospitals, residències i centres d'educació especial, i centres de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública. També es permet en piscines particulars destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat en la qual consta que pateixen alteracions de la conducta. En relació amb les piscines d’aigua de mar, està permès l’ompliment amb aigua de mar, sempre que es buidin sense connexió a les xarxes de sanejament (ja que poden malmetre el funcionament de les depuradores).

La resta de mesures en aquest escenari es poden consultar en aquest enllaç.

Actuacions d’emergència a l’Alt Empordà

Les mesures plantejades a la comarca de l’Alt Empordà consistiran en la construcció de nous pous en l’àmbit de l’aqüífer del Fluvià Muga per alimentar les tres xarxes de subministrament que depenen d’aquesta massa d’aigua subterrània.

Per incrementar el cabal d’aigua de la Muga, al seu pas per Pont de Molins, està previst fer una conducció des de la depuradora de Figueres per dotar al riu de més aigua. Aquesta actuació consistirà en la construcció d’una canonada de més de vuit quilòmetres des de la depuradora fins a la resclosa de Pont de Molins, podent aprofitar fins a 8.000 m³/dia. La conducció tindrà dos punts d’aportació aigua, un per sobre de la presa i l’altra per sota. Es podrà així garantir el cabal del riu la Muga i, en cas de necessitat, disposar de més aigua en el canal de reg del marge esquerre de la Muga, des d’on es condueix l’aigua fins a la potabilitzadora que gestiona el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona.