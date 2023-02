Manlleu, la ciutat on qui més recicla, paga menys

En els tres mesos des de la implantació del porta a porta s’ha reduït en un 16,8% la producció de residus municipals passant dels 1.002,35 g/dia amb contenidors als 789,33 g/dia amb el porta a porta.

El passat mes de novembre Manlleu implantava la recollida de residus porta a porta en el marc de la campanya Sobren Motius, una campanya que recull un seguit d'accions en 6 eixos, i que marca l'estratègia municipal de lluita contra l’emèrgencia climàtica. El projecte de Manlleu no contemplava només la implantació del Porta a Porta, és una aposta global per canviar el model de recollida residus municipal i inclou també millores en l’àmbit de deixalleria i voluminosos entre d’altres.

Amb prop de 20.000 habitants, Manlleu és un dels municipis més poblats de Catalunya amb la implantació del porta a porta.

El contacte amb la població és essencial en aquest nou model i per això s’han ampliat les vies d’atenció ciutadana: nova Oficina del Porta a Porta amb presència d’educadors/es ambientals i App Sobren Motius (per gestionar Incidències, sol·licitar recollida concertada de voluminosos, registrar aportacions a la Deixalleria i fer el seguiment de la nova taxa de residus).

De forma complementària al canvi de model s’han implantat moltes altres accions per fomentar la prevenció de residus i millorar la recollida selectiva:

Projecte “Mou-te pel residu zero a Manlleu”.

Foment del compostatge casolà.

Promoció de les bosses compostables entre els comerços.

Potenciació de la recollida selectiva de roba (s’ha doblat la dotació de contenidors, de 10 a 20, tallers d’aprofitament de roba, enquesta i sorteig entre les persones participants).

Implantació de la recollida selectiva d’oli vegetal mitjançant 10 contenidors a la via pública.

El porta a porta és un projecte de llarg recorregut que des de l'Ajuntament es vol anar millorant any a any i que només és possible amb la col·laboració ciutadana. L'Ajuntament ha presentat els resultats dels tres primers mesos i ha aprofitat per agraïr l'esforç de la ciutadania i felicitar-los per la feina ben feta.

Avui presentem les dades dels primers mesos amb nou sistema de recollida de residus a #Manlleu

S'assoleix un 82,5% de recollida selectiva un 10,4% més que amb el sistema de contenidors@AngladaMaite @isaacperaire @residuscat @PreZero_ES pic.twitter.com/AH43KTs3Yi — Ajuntament Manlleu (@ajManlleu) February 8, 2023

S'ha destacat que es tenen alguns punts de Manlleu on s'ha de millorar i on encara es troben abandonaments de bosses al carrer. Per millorar en aquests punts s'han realitzat campanyes de sensibilització que han inclòs visites a habitatges, cartelleria i reforç d'educadors de carrer entre d'altres. També s'està realitzant vigilància a les bústies on hi ha més abandonaments i on s'han col·locat cartells informatius amb els horaris d'aportació. L'abandonament de residus a la via pública pot comportar sancions de fins a 3.000 euros i en aquest sentit, des del 24/11 s’han enviat 30 avisos previs d’incompliment del Reglament regulador (bosses abandonades, llençades dins de paperes) i s’han iniciat 39 expedients sancionadors.

La nova taxa de residus de Manlleu

A banda de presentar els resultats dels tres primers mesos, l'Ajuntament es proposa fer un pas més i cobrar als seus veïns en funció del que generin en deixalles, amb un sistema de pagament per generació, que es posarà en marxa el novembre de 2023, un any després d'haver implantat la recollida selectiva porta a porta.

Segons Maite Anglada, regidora de Medi Ambient, Manlleu "no es pot aturar" i que cal seguir en aquesta línia. El pagament per generació és un sistema on es premia qui separa millor selectivament i es castiga a qui ho fa pitjor sobre el que es paga al rebut d'escombraries. Tot i que hi ha més de 300 municipis que fan el porta a porta, només set pobles tenien sistemes de pagament per generació a finals del 2022. L'objectiu de l'Agència de Residus de Catalunya és anar-ho estenent i, de fet, amb l'inici de 2023 s'ha començat a aplicar en altres comarques.

Durant la roda de premsa, el director de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), Isaac Peraire, ha assegurat que l'exemple de Manlleu és "molt important" per tal que d'altres localitats es passin al porta a porta i al pagament per generació. Peraire detalla que els resultats dels tres primers mesos fan evident que el sistema "funciona i és necessari". La implantació de la recollida porta a porta a Manlleu compta amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya en el marc de la convocatòria per a la realització de projectes pilot de Compra Pública d‘Innovació per un total d’1.2 milions d’euros.

Com funciona la nova taxa ? L’1 de gener va entrar en funcionament la nova taxa de residus a Manlleu, que va amb relació a la correcta participació de la ciutadania amb el sistema de recollida porta a porta.

Totes les persones pagaran una quota fixa de 142 euros anuals, als quals caldrà afegir una quota variable que es pagarà el pròxim mes de desembre. Aquesta quota variable es calcula comptant les vegades que cada habitatge treu l’orgànica, la resta i les restes vegetals entre l’1 de gener i el 31 d’octubre d’aquest any. Es premia a les persones que facin molt bé el porta a porta, que pagaran el mínim, 132 euros anuals, mentre que qui no ho faci correctament pot arribar a pagar 219 euros.

Pel què fa a les fraccions orgàniques, les persones que treguin més de 20 vegades el cubell els dies que pertoca fins al pròxim mes de novembre no hauran de pagar cap euro més. Qui tregui els cubells entre sis i vint vegades, tindran un recàrrec de 6 euros, mentre que qui ho faci menys de sis cops, se’ls cobrarà 30 euros més en la taxa. Treure entre sis i vint vegades la resta no suposarà cap import extra en la factura, fer-ho més de vint cops cotarà 7 euros més i menys de sis vegades, 47 euros més en la taxa.

En el cas de tenir contenidors homologats per restes vegetals: menys de sis vegades, 3 euros més; entre sis i dotze vegades, 6 euros i més de dotze, deu euros més. Els habitatges que treguin més de vint vegades la resta perquè generen bolquers cal que ho comuniquin a l’Oficina del Porta a Porta perquè se’ls apliqui la quota mínima d’aquesta fracció. També s’ha anunciat que, en cas d’anar quatre vegades a l’any a la deixalleria fixa o mòbil, hi haurà un descompte de 10 euros en la quota fixa.