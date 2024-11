Només entrar, una sèrie d’objectes quotidians presumiblement fets de plàstics pengen d’una paret d’un blau intens. Al costat de cadascun hi ha la dates en què es van inventar. Hi ha des d’una xeringa sanitària fins a una peça del fusellatge d’un avió. Són totes les creacions que, gràcies al descobriment d’aquest material, han permès que la vida dels éssers humans a la Terra millori de forma exponencial en unes poques desenes d’anys. La Sala Barcelona del Museu Terra, una iniciativa de la fundació Carulla, inaugura l’exposició ‘Plàstic. Genial o pervers?’ amb l’objectiu de no criminalitzar l’ús d’un material que ha salvat moltes vides, però que al mateix temps està destruint el planeta.

«El problema, com sempre, és l’ús que se n’ha fet. El plàstic no és un mal invent, tot el contrari, però el descontrol en la seva utilització ha acabat creant un gravíssim problema». Núria Vila és dissenyadora gràfica i comissaria de l’exposició. L’objectiu principal d’aquesta mostra, explica, és mostrar al públic que podem ser el motor del canvi si prenem consciència de l’impacte que tenen les nostres accions com a éssers humans. «La culpa no és del material, sinó dels humans. Som molt massius, i aquest és el nostre principal problema».

La Sala Barcelona acull des del mes de febrer d’aquest any la seu de la Fundació Carulla, i pretén ser una extensió del Museu Terra (Espluga de Francolí) a la capital catalana. «Volem donar importància a la terra com a part del sòl que ens alimenta, com a forma del paisatge cultural que representa i com a representació del planeta que habitem i els reptes associats a la seva supervivència», explica Carmina Hereu, directora de comunicació estratègica i màrqueting de la fundació.

«El 80% de l’impacte ambiental de qualsevol disseny es defineix a la fase inicial»

«‘Plàstic. Genial o pervers?’ és un espai que utilitza el patrimoni, la cultura i les arts com a mecanismes de reflexió. Volem que l’alumnat i el públic general descobreixi la història i l’evolució del plàstic, des dels seus orígens fins a l’actualitat, alhora que es reflexioni sobre el seu ús i els reptes mediambientals i de salut que se’n deriven», diu Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla.

Les exposicions de l'espai es treballen a partir de la unió del coneixement científic amb l’educació artística per tal de treballar les competències educatives del món actual. Foto: Fundació Carulla

L’exposició, que comença amb les grans fites que ha assolit el plàstic en matèria sanitària i els milions de vides que s’han pogut salvar gràcies al seu ús (sobretot pel que fa a la higiene, i és que la seva aparició va reduir de forma dràstica moltes infeccions i va permetre reduir notablement la incidència malalties com ara l’hepatitis o la pòlio), va evolucionant cap al seu ús indiscriminat al llarg de les dècades fins a arribar a les illes de plàstic que hi ha a gran part dels oceans avui.

Al bell mig de l'exposició, protegida per una vitrina, hi ha una bossa de plàstic que bé podria ser la que venen en qualsevol supermercat per posar-hi els productes de la compra. Aquest objecte, que en aquests moments és un dels màxims representants de la poca consciència que tenim de l’impacte d’aquest material, va ser un element revolucionari en el seu moment. Dissenyada l’any 1965 per l’enginyer Sten Gustaf Thulin, la seva invenció volia ser un gest revolucionari per evitar gastar tantes bosses de paper d’un sol ús cada vegada que es comprava. «La idea inicial era que cada família en fes servir tres o quatre al llarg de tota la seva vida, i mira on hem anat a parar», es lamenta Núria Vila, comissaria de l’exposició.

El disseny, un punt clau

«El 80% de l’impacte ambiental de qualsevol disseny es defineix a la fase inicial. És per això que resulta indispensable repensar el desenvolupament de tot el que inventem d’ara en endavant». A la part final de l’exposició s’hi troben diferents objectes quotidians que exemplifiquen el que explica Vila, entre els quals s’hi troben per exemple unes ulleres de pasta fetes amb cordes de niló provinents de xarxes de pesca reciclades. «No cal agafar matèria primera per crear nous objectes, sinó que podem aprofitar el que ja tenim i hem transformat abans».

L’exposició es pot visitar els dimarts i els divendres d’11h a 14h i de 16h a 19h, i els dissabtes de 10h a 14h. Per als grups escolars, amb reserva prèvia, la disponibilitat és de dilluns a divendres.