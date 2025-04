Pilar Sampietro, periodista referent en ecologia i cultura

Pilar Sampietro coordina el programa Via Verda, de Ràdio 4, des de fa més de 15 anys. Amb ella parlem d’autors referents de liternatura, el gènere que posa la natura al mig de la narració i la incorpora com a personatge protagonista del relat. Parlem amb ella d’autors com Thoreau, Gerard Durrell, Gabi Martínez, Jordi Ballart, Pia Pera o Gustavo Duch, entre d’altres.



Realització: Pere Elías