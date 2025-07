L’energia ha estat tradicionalment un món dominat per homes. Parlem amb l’alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, i la presidenta de la comunitat energètica del municipi, Lourdes Mora, per analitzar el cas d’aquest poble lleidatà i com han creat un consell rector paritari, creant l’associació amb perspectiva de gènere.

Filmmaker: Claudia P.