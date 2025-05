Hypatia II presenta els resultats de la seva darrera expedició

Les astronautes anàlogues de la darrera expedició d'Hypatia II van presentar ahir els resultats d'una missió que es va centrar en els efectes que tindria en el cos de la dona un viatge a Mart. Aquesta iniciativa pionera reuneix dones de diferents edats i disciplines —amb professionals que es dediquen des de la geologia al periodisme, passant per l’enginyeria i la biotecnologia— en una simulació realista d’una missió al planeta vermell.

Les integrants del viatge, que es va realitzar a l'estació d'investigació marciana Mars Research Desert Station (Mdrs), ubicada al desert de Utah (Estats Units), van traslladar l'èxit dels resultats obtinguts en una roda de premsa al Cosmocaixa de la ciutat de Barcelona.«Som Hypatia Mars, i tenim tres pilars: fer ciència d'exploració espacial, apropar la ciència a la societat i crear referents femenins a la ciència», explica Estel Blay, una de les tripulants, cap de seguretat i salut de l'expedició.

Durant dues setmanes, el grup va viure de manera autosuficient, realitzant experiments científics i posant a prova la convivència, l’autogestió de recursos i la sostenibilitat en condicions extremes.

Encara que molts dels resultats estan en fase d’anàlisi, que aniran publicant-se al llarg d'aquest any i el 2026, ja hi ha conclusions destacables, especialment en relació amb la sostenibilitat i la gestió de recursos. Un dels aspectes més colpidors ha estat el consum d’aigua: cada tripulant va viure amb només 10,5 litres al dia, molt lluny dels 150 litres per persona habituals a Espanya. «Aquest número fa reflexionar sobre el consum que tenim en la nostra vida quotidiana», afirma Blay.

«Encara estem treballant-hi. Els resultats de la gran majoria dels experiments científics encara s'estan analitzant. Vam tornar fa menys de dos mesos. Això sí, podem afirmar que hi ha pinzellades interessants. Un d'ells ha estat la pèrdua de massa muscular de totes nosaltres, que curiosament no ha afectat la força i el pes corporal», apunta la cap de salut.

Tres membres d'Hypatia II col·loquen una de les plaques solars plegables al desert de Utah.

Foto: Cedida

Altres experiments han tractat l'eficiència dels panells solars plegables —dissenyats amb una empresa turca per resistir la pols i la radiació—, l’impacte del confinament en els patrons de son –gràcies a l'ús de rellotges que monitoritzaven amb precisió aquest patró–, i fins i tot l’ús de la sang menstrual com a fertilitzant per plantes, un projecte en col·laboració amb l’Hospital de Sant Pau. «Fins ara s’ha volgut evitar la menstruació a l’espai amb hormones. Nosaltres volem aportar opcions i treure’n utilitat científica», explica Marina Martínez, geòloga i una de les nous membres d'Hypatia II.

A banda de la recollida d’aigua i l’energia solar, la gestió de recursos i la circularitat també es va implementar als àpats. «Res del que mengem es llença. Compostem restes, fins i tot el cafè, i això alimenta les plantes», destaca Blay a SOSTENIBLE.CAT. Aquesta visió circular es complementa amb la idea de futures missions on els astronautes hauran de cultivar part del seu aliment. L’objectiu és, segons la científica, minimitzar càrregues des de la Terra i fer viables estades llargues fora del planeta.

La reducció de la petjada ambiental es va calcular amb l'aplicació mòbil THe Good App, i els resultats van ser un estalvi de més de 10.500 litres d'aigua, 832 kilowatts, 610 quilos de CO₂ i un estalvi de gairebé 80 quilos de brossa generada.

A més dels avenços científics, un dels objectius més importants d'aquesta associació catalana és inspirar petites i grans a lluitar per la seva vocació professional. «Tenim perfils molt diferents i edats que van dels 23 als 53 anys. Això demostra que tothom pot formar part de l’exploració espacial si ho vol», va explicar Ariadna Farrés, comandant de l'expedició, durant la presentació.

Amb aquesta nova expedició, el projecte català continua consolidant-se com una referència internacional en missions anàlogues i divulgació científica amb perspectiva de gènere. També es va anunciar la tercera expedició, Hypatia III, que tindrà lloc a principis de 2027 –amb la col·laboració de la Fundació La Caixa– i per a la qual ja estan obertes les candidatures per presentar-se. El lloc, que encara està per decidir, podria no ser l'Mdrs per primera vegada. La tripulació final s'anunciarà la tardor del 2025.