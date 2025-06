El 98% de la roba per reciclar s'envia al Pakistan

El fast fashion està provocant que els residus tèxtils no reutilitzables hagin augmentat a un ritme descontrolat en els darrers anys. La gran majoria de la roba que es recicla, és a dir, que es trinxa per tornar-ne a fer fil per confeccionar noves peces, s’envia a països asiàtics, en la seva gran majoria al Pakistan. En aquest reportatge repassem quines són les alternatives que tenim a Catalunya per desenvolupar una indústria capaç de reciclar la roba de segona mà i, d’aquesta forma, deixar d’exportar-la a tercers països.

Filmmaker: Claudia P.