La reutilització se situa com una de les solucions més immediates per al gran problema del tèxtil a Catalunya. Tot i que els catalans només dipositem el 12% de la roba que ja no utilitzem als contenidors, aproximadament 2 de cada 10 peces es venen una altra vegada en botigues de segona mà i mercats locals. Parlem amb Pilar Chiva, de l’Agència de Residus de Catalunya, Andrea Membrado, de Solidança, i Jordi Costa, membre del Pacte per la Moda Circular de Catalunya.

Filmmaker: Claudia P.