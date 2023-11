Cooltorise: quan combatre la calor als barris és una qüestió de classe

Imatge: Getty

El canvi climàtic, amb els seus efectes cada vegada més evidents, ha donat lloc a temperatures més altes i onades de calor més freqüents. En resposta a aquest fenomen, és crucial que es prenguin mesures d'adaptació i mitigació. Les persones necessiten ajustar els seus estils de vida per reduir l'impacte en la salut, el medi ambient i l'economia. Aquesta problemàtica afecta especialment les comunitats ja en situació de pobresa energètica, que tenen dificultats per mantenir una temperatura òptima a les seves llars durant els estius calorosos. És aquí on entra en joc Cooltorise, una iniciativa liderada per la consultora ambiental Ecoserveis i que ha arribat a més de 500 persones.

El projecte Cooltorise, finançat pel programa H2020 i liderat per Ecoserveis i l'Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), s'uneix amb altres socis europeus per abordar l'adaptació al canvi climàtic. S'ha centrat, sobretot, en ajudar les comunitats en situació de pobresa energètica a afrontar les altes temperatures. "El nostre estudi, realitzat en col·laboració amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ha estat centrat en col·lectius en situació de vulnerabilitat a zones com Barcelona, l’Hospitalet i Santa Coloma de Gramenet. Una part crucial del projecte va ser el reclutament i formació de més de 40 persones, designades com 'agents energètics', així com individus encarregats de sensibilitzar la comunitat”, explica l’Adrià Serarols, enginyer i tècnic del projecte.

Un element addicional ha estat la distribució de kits de materials d'ús econòmic per ajudar les famílies a estalviar energia i millorar el confort durant l'estiu.

En conjunt s’han dut a terme una sèrie d'intervencions en espais públics i privats amb l'objectiu d'incrementar el confort durant els mesos d'estiu. Això s'ha realitzat mitjançant la creació de refugis climàtics exteriors, fomentant espais més frescos que poden ser utilitzats per aquelles persones amb dificultats per regular la temperatura a les seves llars. “Els tallers es van dirigir específicament a persones en situació de vulnerabilitat i van abordar temes rellevants com la lectura de les factures d'electricitat, estratègies d'estalvi energètic i adaptació a les altes temperatures, a més d'exercicis de mapeig comunitari per identificar les necessitats dels barris. En total, vam arribar a mig miler de persones durant dos estius consecutius 2021 i 2022".

El procés d'intervenció comunitària s'ha dut a terme en col·laboració amb els veïns de la zona, amb l'objectiu d'empoderar-los i fer-los partícips del procés de millora, assegurant que l'espai s'adeqüi a les seves necessitats. “Les intervencions es divideixen en diverses fases. En una primera etapa, es realitza un diagnòstic de l'espai per identificar les mancances i les millores possibles. Aquesta fase permet als veïns comprendre com certs elements de l'espai contribueixen a l'augment de la temperatura i quines accions es poden realitzar per limitar aquest escalfament i afavorir un ambient més fresc”, explica el tècnic del projecte.

La segona fase implica l'aplicació de les mesures de millora, sigui pel veïnat o a través de serveis externs. Aquestes millores inclouen la instal·lació de bancs en zones ombrívoles, fonts amb aigua fresca, vegetació per reduir la radiació solar, espècies vegetals repel·lents de mosquits, arbres i estructures per proporcionar ombra i reduir la temperatura dels espais. Després de la instal·lació, es realitza una sessió de retrobament perquè els veïns puguin avaluar les millores i l'ús de l'espai, consolidant així els coneixements adquirits sobre l'adaptació i la millora dels espais per fer front a les altes temperatures.

A més de les accions a Barcelona, el projecte s'estén a altres països com Itàlia o Bulgària, i també s’estan duent a terme iniciatives a la Universitat Politècnica de Madrid.

“Aquesta iniciativa no només proporciona espais més frescos, sinó que també capacita les comunitats per comprendre i aplicar solucions a les seves llars, millorant així la seva qualitat de vida i fomentant la resiliència davant dels impactes del canvi climàtic”, apunta el membre d’Ecoserveis que ha liderat el projecte. Ara, però, encara es troben en la fase d'anàlisi dels resultats i les conseqüències del projecte.

Kit d'emergència climàtica

“La nostra feina continua en col·laboració amb els ajuntaments. A més, estem valorant la possibilitat d'un nou projecte per mantenir el contacte amb les famílies. A la primavera, realitzarem qüestionaris finals per avaluar els resultats qualitatius i l'impacte del projecte en la vida quotidiana de les comunitats", conclou Serarols.