L'aigua embotellada és una de les begudes més populars del món, i la seva indústria en treu el màxim profit.

El 2020, el 74% de la humanitat tenia accés a aigua potable. Això és un 10 % més que fa dues dècades, tot i així, encara deixa dos mil milions de persones sense accés a aigua potable.

Mentrestant, les corporacions d'aigua embotellada exploten l'aigua superficial i els aqüífers, normalment a un cost molt baix, i la venen entre 150 i 1.000 vegades més cara que el mateix volum d'aigua de l'aixeta municipal. El preu sovint es justifica oferint el producte com una alternativa absolutament segura a l'aigua de l'aixeta. Però l'aigua embotellada no és immune a tota la contaminació, tenint en compte que poques vegades s'enfronta a les rigoroses normatives mediambientals i de salut pública que fa l'aigua de l'aixeta d'utilitat pública.

En un estudi publicat recentment per la Universitat de les Nacions Unides, que va estudiar 109 països, es va concloure que la indústria de l'aigua embotellada és altament rendible i creix ràpidament, però està emmascarant el fracàs dels sistemes públics per subministrar aigua potable fiable per a tothom.

La indústria pot endarrerir el progrés dels projectes d'accés a aigua potable segura, principalment als països d'ingressos baixos i mitjans, fent distreure els esforços de desenvolupament i reorientar l'atenció cap a una opció menys fiable i menys assequible.

La indústria de l'aigua embotellada pot alterar els ODS

La indústria de l'aigua embotellada també afecta els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU de moltes maneres. L'últim informe de la Universitat de l'ONU va revelar que s'espera que les vendes anuals del mercat mundial d'aigua embotellada es dupliquin fins als 500.000 milions de dòlars a tot el món aquesta dècada. Això pot augmentar l'estrès a les zones on el recurs ja està força esgotat i alhora contribuir a la contaminació per plàstics a la terra i als oceans.

El mercat està creixent més ràpidament que qualsevol altre en la categoria d'aliments a tot el món, i és més gran al sud global, amb les regions Àsia-Pacífic, Àfrica i Amèrica Llatina i el Carib que ja representen el 60 per cent de totes les vendes. Malgrat cap d'aquestes regions encara té garantit l'accés l'accés universal als serveis d'aigua potable segura, que és un dels objectius del l'Agenda 2030 i els ODS. De fet, l'impacte més gran de la indústria sembla ser el seu potencial per frenar el progrés dels objectius de les nacions per oferir als seus residents un accés equitatiu a l'aigua potable de forma segura i assequible.

Impacte en les nacions vulnerables

Al nord global, sovint es considera que l'aigua embotellada és més saludable i més saborosa que l'aigua de l'aixeta. És, per tant, més un bé de luxe que una necessitat. Mentrestant, al Sud global, és la manca o l'absència d'una infraestructura pública fiable de subministrament d'aigua i gestió de l'aigua el que impulsa els mercats d'aigua embotellada.

Per tant, a molts països d'ingressos baixos i mitjans, especialment a l'Àsia Pacífic, l'augment del consum d'aigua embotellada es pot veure com un indicador indirecte de dècades de fracàs dels governs per complir els compromisos amb els sistemes públics d'aigua segurs.

Això augmenta encara més la disparitat global entre els milers de milions de persones que no tenen accés a serveis d'aigua fiables i les altres que gaudeixen de l'aigua com un luxe.

El 2016, es va estimar que el finançament anual necessari per aconseguir un subministrament segur d'aigua potable a tot el món costava 114.000 milions de dòlars EUA, la qual cosa representa menys de la meitat de les vendes mundials d'aigua embotellada anuals d'aproximadament 270.000 milions de dòlars actuals.

Regulació de la indústria de l'aigua embotellada

L'any passat, l'Organització Mundial de la Salut va estimar que el ritme actual de progrés s'havia de quadruplicar per assolir l'objectiu de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030. Però aquest és un repte colossal tenint en compte les prioritats financeres en competència i l'actitud de normalitat imperant en el sector de l'aigua.

A mesura que el mercat de l'aigua embotellada creix, és més important que mai reforçar la legislació que regula la indústria i els seus estàndards de qualitat de l'aigua. Aquesta legislació pot afectar el control de la qualitat de l'aigua embotellada, l'explotació de les aigües subterrànies, l'ús del sòl, la gestió de residus plàstics, les emissions de carboni, les obligacions financeres i de transparència, per esmentar-ne algunes.

L'informe de les Nacions Unides argumenta que l'expansió del mercat de l'aigua embotellada funciona essencialment contra els progressos, o almenys els frena, afectant negativament les inversions i la infraestructura pública d'aigua a llarg termini.

Aquest article es torna a publicar des de The Conversation sota una llicència Creative Commons. Llegeix l'article original en anglès. Traduït per Sostenible.cat