"Dos mil milions de persones no tenen accés a l'aigua potable"

Pedro Arrojo Agudo és un físic, economista i ecologista espanyol reconegut per la seva dedicació a la gestió sostenible de l'aigua i la defensa del medi ambient. Recentment, el també relator especial de les Nacions Unides per als Drets Humans a l'aigua potable, va venir a Catalunya amb motiu de l'Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat.



A l'Assemblea de la Xarxa va presentar la ponència magistral "L'aigua com a dret humà", la qual podeu veure íntegra a continuació.

Realització: Pere Elías