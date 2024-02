Rehabilitació sostenible i comunitats energètiques a Vic

Els dies 15, 16 i 17 de febrer empreses, professionals, particulars i estudiants tenen una cita amb la Fira de l’Energia i la Construcció Sostenible (FECS), que tindrà lloc al Recinte Firal El Sucre de Vic. Serà la tercera edició de la fira i arriba consolidant-se com el punt de referència per conèixer les darreres novetats de les empreses i els projectes en els sectors de la bioconstrucció i les energies renovables, cada vegada més significatius, i que són de vital importància per al medi ambient. Aquesta edició hi ha un canvi de guió amb les empreses relacionades amb la bioenergia (biomassa, biogàs…) i és que està previst començar un nou esdeveniment el febrer del 2025 centrat en el sector forestal. Això significa que la fira FECS se celebrarà cada dos anys i s'alternarà amb aquest nou esdeveniment.

La regidora de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Vic, Bet Piella, explica: “La FECS engloba tot el teixit empresarial de les energies sostenibles i la bioconstrucció, i va lligada amb totes les àrees de la ciutat, sobretot, amb l’àmbit de territori i urbanisme. Els objectius de la fira són promoure les energies renovables, la utilització de tècniques de construcció i la rehabilitació sostenible i, per tant, fer edificis més respectuosos amb el medi ambient. Aquests objectius van lligats amb l’estratègia de ciutat que estem treballant des del consistori. El context actual ens ajuda a organitzar una fira com la FECS, que ens permetrà tocar i experimentar de primera mà amb les novetats del sector”.

El recinte firal estarà dividit en dues parts. Per una banda, hi haurà la gran àrea d’exposició comercial formada per unes 50 empreses expositores, tant de construcció com d’energia. I l’altra banda del recinte es convertirà en l’espai Àgora, una zona destinada als artesans i a les artesanes on es podran veure demostracions d’oficis de la construcció i que servirà de punt de trobada entre professionals del sector per donar a conèixer tècniques tradicionals i de bioconstrucció.

Aquest any la FECS compta amb un ampli programa d’activitats. Tal com ha explicat, Miquel Escobar, aparellador, i qui ha ajudat a construir el programa d’activitats de la FECS, “la fira engloba activitats centrades en la docència per tal de formar joves i potenciar els oficis i els materials de bioconstrucció; en la intel·ligència artesanal, ja que volem afavorir les persones, qui hi ha al darrere dels projectes; i en la importància de les dones en aquest sector tan masculí”.

L’horari de la fira serà de 10 h a 19 h i la programació es pot consultar a vicfires.cat o a través dels canals de les xarxes socials de l’esdeveniment. L’entrada al recinte és gratuït.

Jornades tècniques de formació, divulgació i àgora

La Fira de l’Energia i la Construcció Sostenible posarà especial interès en la formació i la divulgació de temes relacionats amb la rehabilitació sostenible i les comunitats energètiques.

El públic podrà gaudir de diverses jornades, de les quals destacat les jornades tècniques per l’impuls de les instal·lacions fotovoltaiques; les jornades tècniques destinades a la indústria. Més enllà de l’autoconsum a l’empresa, o les jornades tècniques sobre les comunitats energètiques.

A l’espai Àgora de la fira serà una zona alternativa amb molta activitat programada i on es faran dues trobades rellevants. Per una banda, i vist l’èxit de l’edició passada, la fira acollirà la 2a Trobada d’oficis i artesans de la bioconstrucció i l’autoconstrucció. En aquest sentit, durant els tres dies de fira, a l’espai Àgora, els artesans i les artesanes realitzaran demostracions i tallers de construcció amb terra, calç, fusta, volta catalana, canyes, palla o pedra. El públic ho podrà seguir, tocar i experimentar en directe, conèixer projectes d’obres en procés d’execució, ampliar coneixements i establir contacte amb professionals del sector. La trobada serà també un espai per crear i establir complicitats i sinergies entre professionals de la bioconstrucció i l’autoconstrucció.

D’altra banda, la tercera edició de la fira vol donar visibilitat al paper de la dona al sector de la construcció, tan masculinitzat: des de la FECS s’ha organitzat la 1a Trobada de Dones Constructores amb l’objectiu de donar el punt de vista femení de les obres: “La construcció des de dins, amb ulls de dona”.

Dins de l’espai Àgora s’ha programat una taula rodona amb més de 20 dones constructores per tal de debatre i posar en comú diferents situacions de la dona en el món de les obres i de la construcció. La programació d’activitats a l’espai Àgora es pot consultar a la pàgina web de vicfires.cat

Completa la visita amb exposicions, formacions i tallers

La FECS és una fira amb molta activitat que es pot consultar d’una manera clara a la web vicfires.cat. D’entre la gran diversitat d’activitats paral·leles, destaca:

Formació sobre sostenibilitat energètica: un curs de 3 sessions sobre sostenibilitat energètica que impartirà l’empresa CitizensQ. Serà una formació per aprofundir en els reptes del sector energètic i ajudar a trobar solucions mitjançant les eines de mesura de la sostenibilitat. El curs es farà durant els dies 15 i 16 de febrer i es requereix una inscripció de pagament prèvia.

L’activitat per a les escoles: iniciació a la construcció amb fusta. En total un centenar d’alumnes de 5è i 6è de primària i 1r i 2n d’ESO d’escoles i instituts de Vic duran a terme aquesta activitat didàctica d’iniciació al món de la bioconstrucció.

L’exposició Arquitectura amb terra - Bioarquitectura: una mostra amb materials naturals i sostenibles de menys impacte mediambiental a càrrec de Miquel Escobar de bioarkiteco.com.

L’exposició Terra Award: recull els treballs premiats i finalistes del TERRA AWARD, primer premi Mundial d’Arquitectura Contemporània amb Terra Crua.

Vic i l’aposta per les energies renovables i la construcció sostenible

L’Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic tira endavant la FECS amb el suport de diverses entitats i associacions dels sectors relacionats: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Institut Català d’Energia (ICAEN), Agència Local de l’Energia d’Osona (ALEO), Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), Centre de la Propietat Forestal, Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC), Solartys, AICO, FEGICAT, UNEFCAT, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya - Demarcació de les Comarques Centrals, Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Gremi de Fusta i moble de Catalunya i Incafust.

En l’àmbit de la construcció es treballa conjuntament amb l’àrea de Territori de l’Ajuntament de Vic que, a través del projecte Sumem Patrimoni, vetlla per l’aposta de la bioconstrucció en les reformes dels edificis. “Vic té un patrimoni històric molt valuós i el repte és conservar-lo, però alhora fer la transició energètica”, ha apuntat la regidora Piella, i ha afegit comentat que un exemple és el cas de les Adoberies, que s’ha portat a terme amb tècniques que es podran veure en el marc de la FECS i que es podran conèixer amb la visita guiada a la zona de les Adoberies per poder veure el resultat final d’una d’aquestes pràctiques de construcció.

En el sector de l’energia es treballa conjuntament amb OECoop, una cooperativa de segon grau, única a Catalunya i amb seu a Vic, que fa de paraigua de diferents comunitats energètiques per assessorar i donar suport en la gestió.