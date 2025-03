La iniciativa s’ha presentat el 21 de febrer en un acte al Museu del Ter de Manlleu, amb una àmplia participació ciutadana i el suport d’experts del sector.

L’acte va comptar amb la presència de Ramon Sitjà, president de Manlleu Energia, que va exposar els objectius i línies d’acció de la cooperativa davant d’una seixantena d’assistents. A més, es va comptar amb la intervenció d’Eugeni Vila, president de la cooperativa TARSOS (Taradell Sostenible) i vicepresident d’Osona Energia, que va compartir la seva experiència en el desenvolupament de comunitats energètiques amb valors i objectius similars.

Jordi Codina, membre de la junta rectora de Manlleu Energia, va explicar el procés de creació de la cooperativa i va detallar un dels punts clau del projecte: les ubicacions de les quatre primeres instal·lacions fotovoltaiques.



L’Ajuntament de Manlleu i el Bisbat de Vic han cedit les cobertes per a les primeres quatre instal·lacions.

Les primeres instal·lacions de Manlleu Energia es faran gràcies a la cessió de cobertes per part de l’Ajuntament de Manlleu, que ha posat a disposició els edificis del Molí de Miarons, el Teatre de Gràcia i el LAB espai de coworking, i del Bisbat de Vic, que ha cedit la coberta de la Parròquia de Santa Maria de Manlleu.

Aquesta infraestructura permetrà generar 222.750 kWh anuals en la seva primera fase, amb capacitat per proveir d’energia renovable fins a 200 habitatges per instal·lació, cobrint pràcticament tota la població de Manlleu en un radi de 2 km. A més, les instal·lacions incorporaran bateries d’emmagatzematge, garantint així el subministrament d’energia durant les 24 hores del dia i millorant l’eficiència i estabilitat del sistema.





Un pas endavant cap a la transició energètica, a un preu just i estable

Durant la seva intervenció, Ramon Sitjà va destacar els avantatges del model de Manlleu Energia com a alternativa a l’actual mercat elèctric:

"Volem jugar un paper important en la transició energètica. Com més instal·lacions puguem posar en marxa, més capacitat tindrem per decidir. No només oferim energia neta i de proximitat, sinó també un preu just i estable per als nostres socis. Com a cooperativa, no busquem beneficis econòmics, sinó garantir que la inversió es recuperi i que el cost del quilowatt sigui el més estable possible en el temps, evitant les fluctuacions del mercat elèctric."

Sitjà també va subratllar la importància de la participació dels socis, destacant que la cooperativa vol anar més enllà de l’autoconsum energètic, impulsant compres col·lectives de bicicletes elèctriques o fins i tot un servei de vehicle elèctric compartit.

"Estem oberts a què els socis proposin i decideixin quins projectes volem desenvolupar conjuntament. Volem construir una comunitat energètica activa i participativa."

L’acte va finalitzar amb una ronda de preguntes i comentaris del públic, posant de manifest l’alt interès i la voluntat de la ciutadania de sumar-se a aquesta nova iniciativa.

Manlleu Energia – Una comunitat energètica per al futur

Manlleu Energia SCCL neix amb la voluntat de democratitzar l’accés a l’energia renovable a través d’un model cooperatiu, participatiu i sostenible, situant la ciutadania al centre de la transició energètica. Impulsada el 2023 per dotze ciutadans de Manlleu, la cooperativa promou la producció i comercialització d’energia renovable de proximitat, oferint una alternativa justa, autosuficient i sostenible en benefici de la comunitat. La seva creació s’emmarca en l’expansió de les comunitats energètiques locals, amb el suport tècnic i organitzatiu d’Osona Energia, que acompanya iniciatives similars al territori.

L’impuls inicial ha estat possible gràcies a una subvenció de la Generalitat, que ha permès la redacció dels primers projectes tècnics. Així mateix, el projecte compta amb el suport de l’Ajuntament de Manlleu, que promou polítiques d’eficiència energètica i ús de fonts renovables locals dins l’estratègia municipal per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i avançar cap a un model energètic autosuficient i descentralitzat.

Amb Manlleu Energia, la transició cap a un futur energètic sostenible i compartit ja és una realitat.