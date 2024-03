Què és i com funciona una comunitat energètica?

SOSTENIBLE.CAT s'endinsa a la Cooperativa Taradell Sostenible per conèixer, de la mà d’Eugeni Vila, com funciona una comunitat energètica en un municipi de gairebé 7.000 habitants. A més, Mireia Gállego, consultora energètica i ponent a la Fira de l’Energia de Vic 2024, reflexiona sobre la necessitat de desplegar aquest model a gran escala per assegurar un consum conscient i acord amb els recursos disponibles.

Gravació i muntatge: Pere Elías