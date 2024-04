Poden els ajuntaments catalans abastir-se d’energia pública renovable?

L’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública i L’Energètica, l'empresa pública de la Generalitat destinada a produir energia renovable, treballen conjuntament perquè els ajuntaments puguin abastir-se amb energia elèctrica pública renovable i així contribuir a descarbonitzar el sector públic català, d'acord amb els objectius de lluita contra l'emergència climàtica. Alhora aquesta iniciativa impulsa el canvi del model actual de producció i distribució d'energia centralitzat i en mans de les grans empreses de l'oligopoli elèctric.

En aquest context s'ha celebrat una reunió de treball entre la Comissió executiva de l'Amep, encapçalada per la presidenta de l'associació Patricia Reche, i la presidència de l'Energètica amb l'objectiu d'aprofundir en aquesta línia de treball i definir els següents passos a fer.

Ja es disposa d'uns primers informes jurídics, que aviat es podran presentar, que analitzen les fórmules per fer realitat aquesta iniciativa. D'una banda, s'ha tractat la viabilitat que l'energia renovable produïda per l'Energètica pugui ser subministrada als ajuntaments, i de l'altra, vies de cooperació per la realització de nous projectes de producció d'energia pública fotovoltaica liderats per l'Energètica i participats pels municipis, que així podrien produir la seva pròpia energia renovable.

Segons ha explicat Patrícia Reche, presidenta de l'Amep i regidora a l'Ajuntament de Terrassa "L'Amep es va proposar ser una eina útil als municipis per defensar els interessos de la ciutadania en l'àmbit de l'energia, i amb la reunió d'avui fem un pas important en aquesta direcció. Igual que ho fem amb altres àmbits com amb les propostes per modificar la regulació per accelerar la connexió de l'autoconsum d'energia fotovoltaica a la xarxa de distribució que actualment pateixen molts endarreriments”.

Accedir a l’energia pública, una via per trencar amb l’oligopoli

Des de l'Amep es creu fermament que es poden revertir les dinàmiques i el model actual centralitzat i en mans de l'oligopoli elèctric. La Patrícia afirma que "hi ha alternatives a l'oligopoli d'Endesa, Naturgy i Iberdrola". Segons un dels estudis sobre energia pública encarregat per l'Amep a Catalunya hi ha fins a 30 petites empreses distribuïdores i/o comercialitzadores d'energia que operen en 133 municipis "fora del control de l'oligopoli elèctric". En aquest sentit, potenciar el paper de les administracions públiques catalanes en aquest procés de transició energètica és una de les missions fundacionals de l'Amep.

L’Amep i L’Energètica, una aliança estratègica

L’Energètica ja ha instal·lat 17 megawatts d’energia renovable i en té més de 50 en tràmit, amb l’objectiu de cobrir el 100% de les teulades dels edificis de la Generalitat de Catalunya el 2030 amb panells solars. Però “cal treballar conjuntament amb la resta del sector públic, ja que un dels objectius és garantir la sobirania energètica de la mateixa Generalitat per després garantir la del país”, ha dit Ferran Civit, president de L’Energètica, que també ha recordat que “la gent i el territori han de ser protagonistes de la transició energètica”.

La col·laboració entre l’Amep i L’Energètica és estreta des de la seva creació el març del 2023 i, un any després, es referma el compromís i l’aliança per tal d’avançar cap a la transició energètica de forma justa, democràtica i participativa.