Nou pas per resoldre la fuita històrica de Badalona

Aquesta obra permetrà reparar l’antiga canonada, construïda el 1996, i disposa d’un pressupost de 45,4 milions d’euros.

Està previst que l’anunci de la licitació es publiqui aquesta setmana i que els treballs comencin ja al mes de setembre.

El Govern ha aprovat l’acord per a l’execució de les obres de desdoblament de la canonada que connecta la potabilitzadora del Ter, situada a Cardedeu, amb l’Estació Distribuïdora de la Trinitat, a Barcelona. La canonada actual, un túnel de 3 metres de diàmetre que va entrar en servei l’any 1966, presenta fuites en diferents trams del recorregut, que afecten sobretot els municipis de Badalona i Santa Coloma de Gramenet.

La reparació d’aquesta conducció està supeditada a la construcció del seu desdoblament, que funcionarà com una alternativa per seguir transportant els cabals necessaris per al subministrament d'aigua a la població.

Entre els anys 2003 i 2009, es van dur a terme les obres d’aquest desdoblament en tres dels quatre trams previstos i va quedar pendent l’execució del desdoblament del quart tram.

Les obres de desdoblament d’aquest darrer tram, que ara es liciten, les finançarà L’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL), l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya que gestiona la xarxa d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat, i les executarà l’empresa pública Infraestructures.cat, amb una inversió total prevista de 45,4 milions d’euros.

La previsió és que l’anunci de licitació es publiqui aquesta mateixa setmana i que els treballs puguin començar al mes de setembre. El període d’execució previst és de 2 anys. Un cop les obres estiguin enllestides, a finals del 2026, es podrà posar en servei la conducció alternativa i valorar quines actuacions s’han de dur a terme per reparar la canonada antiga i posar fi a aquestes pèrdues.