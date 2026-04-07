La substitució del parc de 1.500 contenidors es farà per fraccions fins al maig sense afectació al servei de recollida
La renovació de la totalitat dels contenidors de la Vilanova i la Geltrú ja ha començat. Progressivament s'aniran substituint tots els contenidors de la via pública en diverses fases, segons el tipus de fracció de recollida. Mentre duri la substitució, conviuran contenidors nous i vells, però sense cap afectació al servei de recollida de residus que es coordinarà per ajustar rutes i freqüències. El nou model de contenidor que s'implanta és el Contenur, accessible i adaptat a persones amb mobilitat reduïda.
La primera fracció que s'està substituint és l'orgànica, que s'allargarà durant tota la setmana, fins a la renovació dels 259 contenidors de la ciutat. Posteriorment, i fins a meitats de maig, se seguirà amb les fraccions de resta, envasos, cartró i, finalment, els contenidors de recollida de vidre. Aquesta actuació s'emmarca en la implementació del nou contracte de recollida de residus i neteja viària iniciat el gener i que suposarà la substitució d'un total de 1.492 contenidors.
L'alcalde de VNG, Juan Luis Ruiz, destaca que “la licitació del nou contracte permet que dos serveis essencials com son la recollida de residus i la neteja viària estiguin adaptats a la Vilanova i la Geltrú del 2026 i la ciutadania se'n beneficiï amb millors serveis i infraestructures”.
Pel que fa a les altres novetats i millores del nou contracte, el nou servei de neteja viària ja es troba operatiu al 100%. La renovació de la maquinària destinada a recollida i neteja s'anirà produint en els propers mesos i, pel que fa a les freqüències i horaris, ja estan en ple funcionament, tan sols susceptibles a canvis per necessitats del servei i criteris tècnics.