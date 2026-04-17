Vilafranca del Penedès iniciarà el proper 21 d'abril la campanya de sensibilització i implantació del nou model de recollida de residus mitjançant contenidors amb identificació i porta a porta per activitats econòmiques que siguin grans generadors.
L’objectiu és avançar cap a una millora de la gestió dels residus que es generen a la ciutat i augmentar els índexs de recollida selectiva per afavorir un major aprofitament i reciclatge dels residus, en consonància amb el repte de l’emergència climàtica.
Així ho han explicat aquest migdia el regidor d’Espai Públic i Transició Ecològica, Miquel Medialdea, i l’alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, junt amb el responsable de l’Àrea de Residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, David Martínez. Medialdea ha recordat que actualment Vilafranca presenta un índex de recollida selectiva del 40,83%, molt per sota de l’objectiu fixat per la Unió Europea, que estableix arribar al 60% de reciclatge l’any 2030. “Europa ens obliga a ser més exigents i, per tant, que cada vegada menys residus vagin al contenidor gris de resta. Els residus que van al gris no són reciclats ni valoritzats i fan que la ciutat assumeixi cada cop més costos associats a l’abocador”, ha avisat. Davant d’aquesta situació, es fa necessari un canvi de model que permeti millorar tant la quantitat com la qualitat de la recollida selectiva, reduir la fracció resta (aportacions al contenidor gris) i avançar cap a una gestió més sostenible dels residus.
La implantació del nou model a Vilafranca forma part d’un contracte conjunt de Mancomunitat Penedès-Garraf que abasta 22 municipis i que s’ha anat desplegant des de finals de l’any 2025, arribant ja a la darrera fase d’implantació als municipis. Amb aquest nou model es busca no només complir amb els objectius europeus i ambientals, sinó també reduir emissions de gasos d’efecte hivernacle i dotar-nos d’eines per treballar cap a una taxa més justa.
Un nou model amb identificació mitjançant App i clauers
Els nous contenidors disposaran d’un sistema electrònic que permetrà als usuaris identificar els seus habitatges cada vegada que s’obrin els contenidors mitjançant l’aplicació mòbil Parlem de residus i/o un clauer personalitzat. Aquest sistema s’instal·larà a les fraccions orgànica, envasos, paper i cartró, i resta. El vidre, en canvi, romandrà sense identificació.
La identificació amb App o clauer permetrà recollir dades que serviran per bonificar de cara als propers anys la taxa de residus als habitatges que facin la separació de fraccions a l’hora de dipositar els seus residus. Inicialment els contenidors estaran oberts, però és important que tothom s’identifiqui per així poder bonificar les famílies que facin bé la separació dels residus.També s’iniciarà un servei porta a porta específic per a unes 400 indústries, comerços i equipaments grans generadors, que ha d’ajudar que algunes bateries de contenidors no se saturin i ha de suposar també una millora en la recollida selectiva dels residus comercials. Amb aquest sistema, es farà una recollida diferenciada que facilitarà el reciclatge de totes les fraccions, no sols del paper i cartró com és actualment.
Campanya informativa “Donem vida als residus”
La implantació del nou model anirà acompanyada de la campanya intensiva de comunicació Donem vida als residus, per assegurar que tota la ciutadania i els comerços coneguin el funcionament del nou model i disposin dels materials. A Vilafranca, el desplegament de la campanya serà a partir del 21 d'abril amb el barri de les Clotes i es farà al llarg de vuit setmanes, fins a finals de juny. Durant aquest període, s'habilitaran punts de repartiment de material als locals de les Associacions Veïnals i es durà a terme una sessió informativa a cadascun dels vuit principals barris del municipi cada dimecres. La instal·lació dels nous contenidors es farà de manera progressiva, un cop finalitzat el repartiment de material a cada zona.
Per recollir el material (material informatiu, clauers i kit), caldrà portar un document acreditatiu de l’habitatge, com ara un rebut d’aigua o de llum, un contracte de lloguer o el certificat de padró. El kit inclou un cubell reixat per a la fracció orgànica i un paquet de bosses compostables. Si alguna família no pot recollir el seu kit al seu barri, pot fer-ho en qualsevol altre barri de Vilafranca. Un element clau del nou model serà l’Oficina de Sensibilització Ambiental, que es posarà en marxa a partir del mes de juny i fins a la finalització del present contracte al 2032. Un espai que esdevindrà el punt de referència per a la ciutadania en matèria de residus on podran obtenir informació personalitzada i resoldre incidències.
Per cloure, l’alcalde de Vilafranca, FranCisco Romero, ha recordat que el cntracte de recollida de residus és un dels més importants que té l’Ajuntament i que feia molts anys que el sistema actual ja tenia una maquinària i uns camions antics. “El nou sistema és un repte que es porta treballant des de fa mesos fins a arribar a desplegament particularitzat per a Vilafranca. Separar i donar nova vida als residus és nostre gra de sorra per aturar la degradació del planeta. Aquest camí l’hem de fer junts, en la direcció que ens marca Europa”, ha afirmat. L’alcalde ha agraït la col·laboració de les associacions veïnals de Vilafranca que acolliran els punts de repartiment de materials i les xerrades informatives en els seus locals.
CALENDARI D’IMPLANTACIÓ DEL NOU SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS ALS BARRIS DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
El desplegament es farà per barris, ubicant-se el punt informatiu a l’Associació de veïns de cada barri.
L’horari de repartiment de materials serà els dimarts i dissabtes de 10 a 16.30h; dimecres, dijous i divendres de 14 a 20.30h. El dia 1 de maig (festiu) no hi haurà repartiment.
Així mateix, cada dimecres a les 18h es farà una sessió informativa oberta a la ciutadania al local de l’associació veïnal on es trobi el punt informatiu. Les parades estaran de dimarts a dissabte als barris.
La setmana anterior es farà una bustiada al veïnatge amb tota la informació.
Tota la informació detallada es podrà consultar al web www.parlemderesidus.cat