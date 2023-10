La iniciativa compta amb accions tècniques i un procés de participació ciutadana per consensuar l’ús d’aquest espai.

En l’àmbit tècnic, el projecte pretén naturalitzar la llera del riu per millorar la biodiversitat de l’espai fluvial i facilitar que la fauna i la flora puguin arribar a l’aigua i que els animals de l’aigua puguin saltar a la ribera.

També contempla millorar les intervencions urbanístiques que s’han fet en els últims anys. “En el passat, la tendència urbana era conquerir el riu per convertir-lo en parc urbà i, en conseqüència, es van construir uns murs de formigó canalitzant el riu que ara volem intentar eliminar per recuperar l’estat natural del riu i millorar els aspectes de l’ecosistema que es generen al voltant del riu”, va explicar la regidora de Medi Ambient, Ester Coma. En clau urbanística, el riu ha d’ajudar a cosir el Vic Nord i el Vic Sud i convertir l’espai en una zona d’activitats per a la ciutadania. “Ens imaginem un espai molt verd, més naturalitzat i amb menys intervencions humanes, per tal que les persones puguin gaudir i fer activitats de lleure, esport, ciència i de coneixement de l’espai”, va detallar la regidora Coma.

Des del punt de vista de Participació, l’ajuntament considera que la ciutadania té un paper molt important per decidir l’ús d’aquest espai. És per això que s’ha obert un procés de participació a través del qual la ciutadania i les entitats col·laboradores en el projecte podran aportar propostes, visions, idees i desitjos per definir l’ús d’aquest espai mitjançant la plataforma de Participació 311. “La ciutadania s’ha de fer seu l’espai de les Riberes de Vic. Hem constituït un grup motor de treball format per persones representants de diversos col·lectius, entitats i institucions que treballen per definir el futur d’aquesta zona”, va apuntar Xavier Farrés, regidor de Participació. El procés participatiu arrenca el dilluns 23 d’octubre i finalitzarà el setembre de 2024, que serà quan es farà la valoració tècnica i política i el filtratge de propostes amb els equips tècnics. “Creiem en aquests processos i, en aquest cas, és un dels processos més emblemàtics de la legislatura”, va dir Farrés.

Amb el procés participatiu per definir l'ús de les Riberes de Vic volem que tota la ciutadania hi participi, hi faci aportacions i s'imagini com quedaran les riberes del riu en els futur, per una ciutat més sostenible i cohesionada: https://t.co/oyg0tZxS4K @vic_participa pic.twitter.com/U7N7IIRtqe — Ajuntament de Vic (@aj_vic) October 18, 2023

Primeres accions

El grup motor ja ha iniciat les primeres accions i activitats per animar a tothom a participar del procés. La primera és la creació d’un joc interactiu de ciència ciutadana “Operació Mèder: Rescat Fluvial a les Adoberies”, que té la finalitat d’apropar el riu a la ciutadania de manera pedagògica. Aquest joc estarà disponible als centres educatius i també als centres turístics de la ciutat.

Paral·lelament, Creu Roja, una de les entitats implicades en el projecte, hi col·labora aportant voluntariat i persones usuaris que treballen per a la recuperació de la memòria històrica de les riberes. L’entitat també ha organitzat una jornada de neteja a les lleres del riu Mèder oberta al públic prevista pel dia 11 de novembre. Qui també hi participa activament és l'Associació de Veïns de l’Horta Vermella que ja està en relació amb la regidora de Medi Ambient per traslladar propostes de millora.