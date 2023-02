Vic acull la Fira de l’Energia i la Construcció Sostenible

L’energia renovable i la bioconstrucció seran protagonistes a Vic. Els dies 16, 17 i 18 de febrer empreses, professionals, particulars i estudiants tenen una cita amb la Fira de l’Energia i la Construcció Sostenible (FECS), que tindrà lloc al Recinte Firal El Sucre de Vic. “La FECS serà el punt de referència en el qual es podrà descobrir l’actualitat, les darreres novetats, les empreses i els projectes que hi ha en el sector de la bioconstrucció i de les energies renovables, cada vegada més significatius, i que són de vital importància per al medi ambient”, ha apuntat Titi Roca, regidor de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Vic durant la roda de premsa de presentació de la fira.

L’horari de la fira serà de 10 h a 19 h i la programació es pot consultar a vicfires.cat o a través dels canals a les xarxes socials de l’esdeveniment.

Tres grans àrees d’exposició comercial

L ’espai comercial estarà format per una cinquantena d’expositors repartits en tres espais sectoritzats. El primer inclourà fabricants, instal·ladors, distribuïdors, comercialitzadores, enginyeries i consultories relacionades amb l’autoconsum elèctric. El segon sector estarà format per empreses de l’àmbit de la bioenergia, i la tercera àrea estarà destinada a professionals del sector de la bioconstrucció, que estan especialitzats en cases passives, en fusta constructiva, en nous materials, en assessoraments tècnics i arquitectònics.

Sis jornades tècniques amb 115 ponents

La Fira de l’Energia i la Construcció Sostenible posarà especial interès en la formació i la divulgació de temes relacionats amb els sectors energètics i de la construcció. El plat fort d’aquesta edició seran les jornades de construcció amb terra, amb l’objectiu de posar en aquesta tècnica de construcció i conscienciar a la població de la importància de recuperar-la i protegir-la. “La FECS s’omplirà d’una trentena de xerrades sobre construcció en fusta, construcció sostenible i bioconstrucció. També de tallers de demostració, exposicions i visites d’obres”, ha explicat Miquel Escobar, representant del sector de la bioconstrucció, durant la presentació. Entre les quals, destaca la conferència que impartirà el vicepresident de l’Associació de Consultors d’Estructures (ACE) i professor de la Universitat Ramon Llull (URL) i de l’Institut d’Estudis Estructurals (IEE), Josep Baquer, focalitzada en la justificació de la tàpia: Com justificar el CTE DB-SE ANNEX D.

El públic també podrà gaudir de les jornades tècniques en l’autoconsum elèctric amb ponències rellevants com la que impartirà el meteoròleg i presentador del temps a TV3, Tomàs Molina: Com serà el clima del 2030? i la taula rodona Les empreses davant l’autoconsum, adreçat al sector empresarial interessat que vol apostar per l’autoconsum i fer compres conjuntes d’energia.

Paral·lelament, la fira disposarà de les jornades sobre biomassa; geotèrmia; salut i construcció; i fusta constructiva.

1a trobada d’artesans i d’artesanes de la bioconstrucció i l’autoconstrucció

La novetat d’aquesta edició és la 1a Trobada d’Artesans i Artesanes de la Bioconstrucció i l’Autoconstrucció que té la finalitat de posar en valor el món de la construcció amb el treball dels artesans i de les artesanes i potenciar la recuperació de les tècniques constructives i materials utilitzats de baix impacte energètic, a més de conscienciar aquesta tècnica com a protectora del medi ambient.

Durant els tres dies de fira, els artesans i les artesanes de la bioconstrucció i l’autoconstrucció realitzaran demostracions i tallers de construcció amb terra, calç, fusta, volta catalana, canyes, palla o pedra. El públic ho podrà seguir, tocar i experimentar en directe, conèixer projectes d’obres en procés d’execució, ampliar els coneixements i establir un contacte amb els i les professionals del sector. Els interessats i les interessades també podran participar en tallers sobre tècniques de bioconstrucció.

La trobada serà també un espai per crear i establir complicitats i sinergies entre els i les professionals de la bioconstrucció i l’autoconstrucció.

Exposicions, tallers i mapping interactiu

El recinte firal acollirà tres exposicions relacionades amb la bioarquitectura com ExpoTerra, de Miquel Escobar de Bioarkiteco.com; Terra Award, que va rebre el 1r Premi Mundial d’Arquitectura Contemporània amb terra crua; i TerraFibra, finalista del premi internacional TerraFibra’21.

També es farà una activitat educativa de bioconstrucció especialment pensada per a les escoles, així com una innovadora instal·lació de mapping interactiu sobre la biomassa forestal, que permetrà als visitants conèixer nous detalls al voltant de la gestió dels boscos, les instal·lacions de biomassa, la producció de matèria primera i els avantatges que comporta per al canvi climàtic i l’economia circular.

A més, el públic també podrà participar en diversos tallers de bioconstrucció, ponències i gaudir d’exposicions i presentacions comercials del sector professional. Una de les conferències rellevants serà Com m’ajuden els fons Next Generation per casa meva?, impartida per Eva Bonet, cap de l’oficina tècnica de rehabilitació del CATEB. També hi haurà una trobada formativa per a comunitats energètiques.