Torroella de Montgrí ha reduït un 27% el consum d'aigua en 16 mesos

Torroella de Montgrí ha aconseguit reduir el consum d'aigua potable d'un 27 % des que l'Ajuntament va assumir, el gener de 2023, la municipalització integral de totes les tasques relacionades amb el servei (captació, potabilització, subministrament). Durant aquests mesos s’han dut a terme treballs de millora de la xarxa que, conjuntament amb l’esforç ciutadà, han aconseguit reduir de manera significativa el consum. S'ha passat de 275 litres per habitant i dia del desembre de 2022 a 201 d’aquest mes d’abril, una xifra que, a més, que està molt per sota del límit de 250 litres que determina l'ACA per als municipis inclosos en la fase d'alerta per sequera.

Vist amb major perspectiva, el mes d’abril de 2024 es va subministrar menys aigua que els dos anys anteriors, i es va assolir una reducció del 17 % respecte al captat 2023 i d’un 9% respecte del 2022. Això indica una tendència molt positiva que reverteix, a més, en la preservació de l'aqüífer del Baix Ter, d'on s'extreu l'aigua per als usos domèstics i municipals.

L'alcalde, Jordi Colomí, fa un balanç molt positiu d'aquests resultats i argumenta que certifiquen l'encert d'haver apostat per la gestió directa del servei: «Això ens permet actuar de pressa en la reparació de les incidències, en l'execució de millores i en l'eficiència més gran de cadascuna de les fases: captació, tractament i distribució.» Per Colomí, «els resultats són especialment rellevants, a més, si tenim en compte la tipologia i la complexitat del model urbanístic del municipi, articulat al voltant de dos grans nuclis de població, amb diverses urbanitzacions i nuclis disseminats. Això implica disposar d'un sistema de captació, tractament i distribució complex que requereix una atenció permanent.»

La gestió propera i directa des de l'Ajuntament ha permès reduir els costos intermedis d'una empresa distribuïdora, de manera que aquest estalvi es pot revertir en inversions de millora de la xarxa. S'estima que des de principis de 2023 s'han doblat les possibilitats d'inversió gràcies als estalvis obtinguts per la gestió directa i que el 2024, probablement s'hauran triplicat.

Mesures d'estalvi

Torroella de Montgrí i l’Estartit, i els municipis que es nodreixen de l’aqüífer del Baix Ter es troben en estat d’alerta des del mes de setembre de 2023. No obstant això, a primers de 2023, mesos abans d’entrar en l’estat d’alerta, l'Ajuntament ja va començar a aplicar mesures preventives per reduir els consums d'aigua municipal i contribuir a minimitzar la problemàtica de la manca d’aigua a nivell nacional i a l’aqüífer.

Les principals mesures estan relacionades amb el reg de jardins i zona verdes, que només se'n fa el mínim per mantenir les instal·lacions i la supervivència de les plantes. Pel que fa a la via pública, el mes d’abril, l'Ajuntament va començar a utilitzar aigua regenerada de la depuradora del municipi per netejar la via pública, el clavegueram i els contenidors del municipi.

D'altra banda, s'estan impulsant dues campanyes de sensibilització: una a la ciutadania i l'altra al sector turístic.

Pla de millora

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha elaborat un Projecte de millora i renovació de la xarxa de subministrament que preveu una inversió total de 391.000 euros, dels quals 188.996,62 estan subvencionats per l'ACA.

Té com a objectiu portar a terme actuacions per reduir el cabal subministrat en i millorar-ne el rendiment reduint les pèrdues. S'han definit un total de 25 actuacions de diferent tipologia:

- Renovació d’elements de la xarxa de distribució (canonades, vàlvules, escomeses,...)

- Instal·lació de mecanismes automàtics de regulació de la pressió de la xarxa.

- Millores en la sectorització del sistema. Redimensionar alguns dels sectors actuals més grossos i se’n crearan de nous més reduïts. Això permetrà fer la recerca de les fuites de forma molt més acurada, reduir el temps de fuita d’aigua i, per tant, disminuint el cabal de fuita i conseqüentment el cabal subministrat en baixa.