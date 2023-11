Els embassaments de les conques internes han arribat a un mínim històric a Catalunya, del 19% i la Generalitat estudia, en els propers dies, activar una fase de pre-emergència. Davant d’aquest situació Taigua, l'empresa pública gestora del servei d'abastament d'aigua a Terrassa, estudia reduir la pressió de l’aigua com a mesura d’estalvi. Els propers dies, en dos àmbits de la ciutat, avaluarà i comprovarà els efectes de reduir la pressió de l’aigua de la xarxa de subministrament. Afectarà a 2.142 abonats. Els càlculs teòrics apunten a un estalvi del 5%.

Una altra de les mesures que estudia l’Ajuntament de Terrassa són les restriccions alternatives del subministrament en determinades zones o diferents franges horàries. En tot cas, les campanyes i la crida a la conscienciació sembla que han fet el seu efecte els darrers mesos. El consum d’aigua a Terrassa està per sota del que marca l’actual estat d’excepcionalitat, que és de 200 litres per persona i dia.

Paral·lelament, l’Ajuntament de Terrassa està estudiant fórmules per obtenir aigua de fonts alternatives a la xarxa, com és l’aprofitament d’aigües freàtiques, amb la recuperació de pous, i el possible ús d’aigües regenerades.