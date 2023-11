El Ple Municipal ordinari del mes d’octubre ha aprovat inicialment la nova Ordenança de la Zona de Baixes Emissions que s’implantarà a Terrassa a finals d’aquest any. La normativa recull els criteris d’accés, circulació i estacionament de vehicles en aquest àmbit. Segons ha explicat el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Xavier Cardona: «l’Ordenança segueix el model de les ZBE de l’àmbit de l’AMB pel que fa horaris, vehicles afectats i casos d’excepcionalitat i a més, ha estat consensuada amb els municipis de l’Arc Metropolità pel que fa la moratòria prevista per a la ciutadania resident dintre de la ZBE i pel que fa el període transitori en l’aplicació de sancions». En aquest sentit, des del municipalisme es busca crear un full de ruta comú per implantar de forma coordinada les respectives ZBE

Cardona ha recordat que la implantació de la Zona de Baixes Emissions a Terrassa, «per ser un municipi de més de 50.000 habitants, és una obligació legal però també som conscients que la implantació d’aquesta ZBE és un repte, ja que en una ciutat es conjuguem interessos que poden ser contraposats, però hem treballat en tot moment, i seguirem fent-ho, per buscar el punt d’equilibri just i vetllar per no deixar ningú enrere» i en aquest sentit ha afegit: «la implantació de la ZBE necessita un consens, amb veïnat i també amb el teixit comercial de les vies afectades, que necessita una mirada concreta per trobar solucions a la seva problemàtica».

Així, l’Ordenança preveu un conjunt d’exempcions que es contemplen com són les autoritzacions temporals per a vehicles de persones i famílies amb baixos nivells de renda, també als vehicles de persones autònomes i treballadores a les quals els faltin com a màxim 5 anys per jubilar-se, o els casos de vehicles singulars que sigui necessaris per desenvolupar una determinada activitat professional.

La normativa també inclou exempcions als vehicles dedicats al transport de persones amb mobilitat reduïda i serveis d’emergència; autoritzacions temporals per a vehicles que transportin persones diagnosticades de malalties que requereixin tractaments mèdics de forma periòdica i també autoritzacions temporals pels ciutadans i ciutadanes empadronats a la ZBE en el moment d’entrada en vigor de la normativa.

Així, a partir del gener de 2024 Terrassa tindrà una Zona de Baixes Emissions en l’àmbit dels barris del Centre, Antic Poble de Sant Pere i una part de Ca n’Aurell. En un primer moment, des de gener de 2024 i fins al 30 d’abril de 2025, la ZBE s’aplicarà en l’àmbit amb major concentració d’escoles i carrers estrets, que és l’àmbit delimitat pel parc de Vallparadís fins a Rambla d’Ègara. En aquesta zona es restringirà el pas dels vehicles més contaminants només en cas d’episodi ambiental de contaminació per diòxid de nitrogen.

A partir de l’1 de maig de 2025, es preveu començar l’aplicació de sancions de dilluns a divendres laborables de 7h a 20h, per als vehicles més contaminants, que són els que no compten amb distintiu ambiental de la DGT.

A partir de l’1 de maig de 2026, s’aplicarà ja en l’àmbit delimitat del parc de Vallparadís fins al carrer de Faraday i Josep Trueta. I segons ha avançat Cardona, al gener de 2027 es revisarà tant l’Ordenança com el projecte d’implantació de la ZBE, amb la voluntat de poder adaptar-les a les necessitats i casuístiques que generades

Amb l’aprovació inicial de la nova Ordenança de la ZBE, a partir d’ara s’obra un període d’exposició pública de la normativa i serà possible presentar al·legacions durant els propers 30 dies. La setmana del 4 de desembre es donarà resposta a les esmenes presentades i el dia 22 de desembre està prevista l’aprovació definitiva de la normativa, que entrarà en vigor transcorreguts 15 dies hàbils des de la seva publicació al BOPB.