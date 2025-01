Terrassa aposta pels contenidors tancats

S'instal·laran contenidors tancats amb identificació d'usuari i sistemes de recollida porta a porta per a fracció vegetal i poda als barris de Can Palet de Vista Alegre, Vista Alegre i Can Gonteres.

L'Ajuntament de Terrassa posarà en marxa el segon trimestre de 2025 nous sistemes d'alta eficiència de recollida de residus amb identificació del generador que han de ser claus per assolir els índexs europeus de reciclatge, que han d'arribar al 65 % de les deixalles l'any 2035. Actualment, a Terrassa la taxa de recollida de residus és del 44,74%, per sobre de la mitjana comarcal (43,86%) i de ciutats com Barcelona (41,6%) o Sabadell (35,91%). Les dades de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) situen Terrassa com la ciutat de més de 100.000 habitants amb el millor índex de recollida selectiva i menor generació de residus.

En una roda de premsa que s'ha dut a terme al nou edifici d'Eco-Equip, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha destacat que «Terrassa ha avançat en el reciclatge i progressem en la línia correcta, però ara ens plantegem un salt tecnològic qualitatiu amb nous models que ens permetran treballar més i millor per una ciutat més neta i amb menys generació de residus per tal de respondre a les necessitats reals de la ciutat». Ballart ha subratllat que la ciutat «ho està fent molt bé pel que fa a la recollida selectiva de residus. Hem avançat significativament i això ens anima a seguir treballant per implantar nous sistemes de recollida d'alta eficiència el 2025».



Avui hem fet balanç de les millores en neteja i recollida de residus del 2024 i hem anunciat noves mesures: més vehicles, contenidors tancats, sistema del porta a porta i més control de l’incivisme, entre moltes altres.



Treballem per fer de #Terrassa una ciutat més neta! pic.twitter.com/sSBL6yHGM9 — Jordi Ballart Pastor (@jordi_ballart) January 13, 2025



Els models de recollida d'alta eficiència són aquells que, a través de la individualització del servei, aconsegueixen un resultat ambientalment superior, tant quantitativament com qualitativament, que van associats a una implantació d'un sistema de control de l'usuari i del servei exhaustiu, amb gran quantitat de dades de control.

A Terrassa s'utilitzarà un sistema mixt que combina la tecnologia dels contenidors tancats amb identificació i la recollida porta a porta, que són els següents:

- Contenidors tancats amb identificació per a la recollida domèstica de la fracció resta i orgànica i activitats amb generació assimilable a volums domèstics

- Recollida porta a porta amb identificació d'usuari als establiments comercials grans generadors

- Recollida porta a porta als usuaris domèstics de la fracció vegetal i poda a les urbanitzacions

Els materials i els equipaments necessaris per desenvolupar aquest projecte, s'adquiriran a través de l'Acord Marc del Consorci de Residus del Vallès Occidental. El cost previst de la implementació dels nous models i la campanya informativa corresponent és de 328.747,88 euros, dels quals l'Agència de Residus de Catalunya subvenciona 116.902,69 euros.

Contenidors tancats i amb identificació

La primera fase de la implementació del nou model amb el tancament progressiu de contenidors de les fraccions de resta i orgànica a la ciutat començarà als barris de Can Palet de Vista Alegre, Vista Alegre i Can Gonteres. Seran contenidors instal·lats a la via pública, en els mateixos emplaçaments, amb capacitat de 800 litres amb per la fracció orgànica i de 1.100 litres per a la fracció resta.

Els nous contenidors es podran obrir amb la identificació corresponent, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. Tindran lectors i sistemes de tancament electrònic, que a partir de l'ús de la targeta, permetran la identificació dels usuaris i l'obertura dels contenidors. Cada un d'aquests contenidors tindrà associats els usuaris que s'ubiquen més properament a aquests per optimitzar el seu ús i facilitar les campanyes informatives i la inspecció.

L'Ajuntament lliurarà a les persones usuàries cubells i bosses compostables de set litres durant el primer any per dipositar la fracció orgànica i facilitar la separació en origen i reduir el percentatge d'impropis.

Porta a porta

El model de recollida de residus porta a porta per usuaris domèstics a les urbanitzacions serà limitat a la poda i la fracció vegetal, i funcionarà prèvia trucada. L'Ajuntament lliurarà a cada habitatge una saca de 1.000 litres de ràfia homologada i reutilitzable perquè dipositin les restes vegetals i es realitzarà una recollida porta a porta concertada, que es sol·licitarà prèvia trucada telefònica, indicant l'adreça completa de l'habitatge i volum a lliurar. El lliurament de la fracció vegetal es realitzarà davant del portal de l'habitatge el dia i en la franja horària acordada.

Pel que fa al sistema porta a porta per als usuaris comercials de les urbanitzacions de Can Palet de Vista Alegre, Vista Alegre i Can Gonteres, aquesta es seguirà realitzant els tres dies a la setmana a la porta de l'establiment, com es fa actualment. El sector comercial juga un paper essencial per fer realitat els objectius de ciutat en aquest àmbit. Amb l'aplicació del nou model es vol facilitar la seva feina, reduir la quantitat de residus als contenidors del carrer i incrementar la recollida selectiva.

El calendari previst d'implantació del nou sistema és el següent:

Primer trimestre: procés de licitació i adjudicació

Segon trimestre: adquisició de materials i de la tecnologia pels contenidors tancats, amb inici de la implantació al final del segon trimestre de 2025

Inici del tercer trimestre: campanya informativa i de comunicació

Quatre nous vehicles per a la flota d'Eco-Equip

Aquests projectes se sumen a l'esforç pressupostari realitzat per l'Ajuntament per adquirir nous recursos amb l'objectiu de la millora de la neteja a la ciutat al llarg de 2024. Entre d'altres millores, s'han presentat els darrers quatre vehicles nous, que ja estan llestos per sortir al carrer. Es tracta d'un nou vehicle elèctric, que es destinarà al buidat de papereres a les zones més comercials i de més ús ciutadà i tres vehicles satèl·lit de 3,5 tn. A més s'està treballant per adquirir dos vehicles recol·lectors de càrrega lateral a finals d'any, que sumaran un total de 12 vehicles d'aquestes característiques al a flota d'Eco-Equip.

Balanç i futures accions

A principis de 2024, l'Ajuntament va anunciar un conjunt de mesures amb l'objectiu de millorar la neteja a la ciutat. En aquest sentit, l'alcalde n'ha destacat algunes com la neteja de tots els contenidors de la ciutat, que ja s'ha finalitzat i que ha comptat amb un pressupost de 20.000 euros. D'altra banda, s'han instal·lat 214 contenidors nous, dels quals 15 són noves ubicacions, i la resta són substitucions de contenidors malmesos i també s'ha signat el contracte de subministrament i recanvis de contenidors de càrrega posterior que ha permès reduir el temps de reparació promig d'un contenidor trencat ,que és d'entre 3 i 7 dies.

Així mateix, l'alcalde ha destacat les tasques comunicatives amb informadors ambientals i les campanyes per sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de la recollida selectiva, que s'han incrementat aquest 2024. Així mateix, s'ha reforçat el control dels abocaments a la via pública, amb més de 1.150 inspeccions realitzades i sancions imposades a infractors; i s'han fet millores en el servei de recollida de mobles a la via pública, amb una prova pilot de 6 mesos amb dos equips en torn de tarda. Per últim, s'ha posat en valor que aquest any passat s'han instal·lat 32 contenidors al Mercadal per millorar la recollida selectiva, endreçar la imatge del Mercadal, i millorar les condicions de treball dels operaris, una actuació que s'està reforçant amb la sensibilització als paradistes amb l'equip d'informació ambiental.

Paral·lelament a aquestes mesures, en el 2024 es va iniciar la refundació d‘Eco-Equip amb l'objectiu de modernitzar-la i fer una empresa municipal més eficient i eficaç, capaç de respondre a les necessitats reals de la ciutat, i dotat d'un nou equipament per als professionals que millora el seu dia dia i per tant i també el servei públic de neteja.

En aquest sentit, el tinent d'alcalde de Territori i regidor de Neteja, Xavier Cardona, explica que «s'han fet diversos ajustos per millorar la neteja viària i la recollida a Terrassa. Per exemple, dins de l'àmbit de la neteja viària, hem incorporat tasques diàries del baldeig de places, s'ha fet un reforç de buidat de papereres els caps de setmana i s'han començat a usar bosses compostables per a la recollida de fulles. Seguirem reforçant la plantilla d'Eco-Equip amb la convocatòria en curs d'un nou cap de producció i d'un tècnic/a Jurista».

Cardona vol posar en valor la Campanya de Nadal, que ha comptat amb un reforç de 20 operaris. El regidor de Neteja considera que «s'ha dut a terme recentment i que ens ha funcionat molt bé. Per garantir un servei adequat durant les festes, hem reforçat l'equip amb 20 operaris més, assegurant una recollida eficient de cartró i vidre durant els dies festius. Crec que la ciutat ho ha notat, i ha vist que la neteja ha estat efectiva aquests dies en que els residus generats augmenten clarament».

A més, aquest mes de gener comença una campanya informativa per sensibilitzar a tots els establiments d'hostaleria, restauració i cafeteries sobre la importància de fer una correcta selecció del vidre. Es tracta d'augmentar la conscienciació d'aquest sector comercial per millorar els percentatges d'aquesta fracció de recollida selectiva i també per incorporar de manera progressiva un canvi d'hàbits. Quan finalitzi la campanya informativa es valorarà la implantació de millores en la recollida de vidre.

Campanya «Fem-ho bé»

Per seguir conscienciant a la ciutadania, l'Ajuntament continua treballant en la campanya municipal de sensibilització «Fem-ho bé». Actualment, s'estan eliminant tot els vinils antics i d'altres campanyes dels contenidors per què només hi hagi el nou vinil del «Fem-ho bé», que es va posar en marxa fa un any per millorar el nivell de recollida selectiva, i que es vol impulsar i consolidar.

La tinenta d'alcalde de Transició Ecològica i regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Patricia Reche, recorda que «els residus són una responsabilitat compartida. Els ajuntaments hem de treballar per donar i garantir un bon servei i hem de treballar per implantar serveis de recollida més eficients. La Generalitat ha de donar l'impuls definitiu a la nova llei i ajudar a les administracions locals a implantar sistemes de recollida més eficients». I en aquest sentit, ha afegit: «la ciutadania ha de ser igualment conscient de la importància que té generar la mínima quantitat de residus a l'hora de comprar, utilitzar i consumir productes i, també, de fer a casa una correcta classificació dels residus amb la finalitat de consumir millor i separar més».