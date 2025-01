Tarragona renaturalitzarà el seu litoral

Presentació del projecte de renaturalització de platges del GreenBelt'26 aquest dilluns a l'Arrabassada. Foto: JC Borrachero.

La conselleria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona ha presentat aquest matí el pla d’actuació previst pel proper 2025 per renaturalitzar el litoral. El projecte engloba un conjunt d’actuacions de millora morfològica, ecosistèmica i paisatgística de diversos espais litorals - platges, roquissars litorals i zones verdes - abastant més de 45 km quadrats de superfície de la costa tarragonina.

El Pla de renaturalització del litoral tarragoní forma part de les actuacions previstes dins del projecte Tarragona Greenbelt’26 de renaturalització dels espais urbans i periurbans de l’Anella Verda de Tarragona, dotat amb una inversió total de 3.604.816,11 euros en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat pels Fons Next Generation de la Unió Europea, que recolza la Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

El conseller de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha donat detall del projecte aquest matí durant una visita a la platja de l’Arrabassada. “La renaturalització de les nostres platges amb actuacions com l’ampliació d’espai dunar, la plantació d’espècies psammòfiles i l’eliminació d’espècies invasores té com a objectiu millorar-ne la resiliència davant els cada cop més freqüents temporals marítims i s’alineen perfectament amb l’adaptació del nostre litoral al canvi climàtic”, ha dit García de Castro.

En concret, el projecte de renaturalització abasta la platja del Miracle, la integració del Parc de Mas Rosselló en el sistema costaner de la punta del Miracle, la platja dels Cossis, la Cala Capellans i l’Arrabassada; i finalment la platja Llarga. En total, El conseller de Medi Ambient ha posat en valor que "aquestes seran les primeres actuacions de renaturalització que es duran a terme a les platges més urbanes de Tarragona com són la del Miracle i l'Arrabassada".

Les actuacions està previst que es duguin a terme al llarg del 2024 i tindran una durada aproximada de 4 mesos. El pressupost és de 404.180,72 € Iva Inclòs.

Renaturalització de la platja del Miracle

A la platja del Miracle, el projecte inclou la renaturalització de la platja a partir de l’eliminació d’espècies exòtiques invasores i, per primer cop, la regeneració de dunes amb la delimitació amb tanca de fusta i corda. També es plantaran en aquest espai espècies psammòfiles com Elymus farctus, Ammophila arenaria, Medicago marina i Pancratium maritimum, per accelerar una successió vegetal que, de manera natural, incorporarà noves espècies com Sporobolus pungens, Cakile maritima i Echinophora spinosa.

En tercer lloc, es duran a terme a la platja del Miracle plantacions de restauració de savinar en el mateix talús de la via del ferrocarril.

Finalment, es realitzaran treballs de senyalització tot ubicant dos plafons interpretatius que expliquin, per una banda, les característiques de l’actuació realitzada, i per l’altra banda, els aspectes més importants de la flora i fauna litoral en aquest sector, amb especial esment a la tortuga caretta.

Integració del Parc de Mas Rosselló en el sistema costaner de la Punta del Miracle

Una altra de les actuacions importants de la renaturalització del litoral de la ciutat de Tarragona és la integració del Parc de Mas Rosselló en el sistema costaner de la punta del Miracle amb la restauració d’hàbitats i l’eliminació d’espècies exòtiques invasores.

Entre les actuacions de millora d’aquest entorn destaquen la demolició del mur que separa el parc del roquissar litoral, que actualment crea un obstacle entre el parc i el tram litoral. També s’aprofitarà per eliminar bancs i altres estructures de formigó obsoletes que hi ha en aquesta àrea. A continuació es definiran itineraris de pas dins el Parc, delimitant el pas amb la utilització de tanques de fusta.

Una altra actuació serà la neteja integral de la zona del parc, eliminant petites acumulacions de brossa, de residus i abocaments existents, així com senyals actualment malmeses.

En aquesta zona també es realitzarà una eliminació exhaustiva de plantes exòtiques invasores tant al parc com, especialment, a tot el sistema rocós. També a la zona de Mas Rosselló es crearan nous parterres plantats sobre zones de parc degradades i desproveïdes ara mateix de vegetació. S’hi plantaran arbusts propis del litoral tarragoní com Juniperus turbinata, Myrtus communis, Pistacia lentiscus i Chamaerops humilis.

Totes les actuacions de la zona, posteriorment es complementaran amb la instal·lació de senyalització interpretativa, informativa i indicativa a partir de plafons sobre les fortificacions existents en aquest sector i sobre les espècies de flora exòtiques invasores al litoral. També es col·locaran banderoles informatives sobre recomanacions, prohibicions i de direcció per tal de marcar les zones de pas i els itineraris.

Finalment, es pretén millorar el potencial de la pineda del parc per a la biodiversitat tot ubicant-hi 5 caixes refugi per a rat-penats 5 per ocells insectívors.

Eliminació de flora exòtica invasora entre la platja dels Cossis i l’Arrabassada i restauració dunar a la platja de l’Arrabassada

Les actuacions de millora en aquest entorn també són diverses. En primer lloc, s’eliminaran de manera exhaustiva les plantes exòtiques invasores. A la zona del passeig marítim de la platja de l’Arrabassada es col·locaran nous parterres plantats sobre zones d’enjardinaments degradats actualment amb arbusts autòcton. A la zona verda de l’estàtua de Sant Magí, es reforçarà la vegetació de savinar litoral tot delimitant les zones de vegetació amb tanca de fusta i es plantaran arbusts propis de la zona.

En segon lloc, es crearan diverses àrees de regeneració dunar amb tanca de fusta i cordó a la platja de l’Arrabassada i es plantaran espècies psammòfiles, sense interferir amb els serveis i concessions existents.

En tercer lloc, les actuacions plantejades en aquest sector se senyalitzaran amb dos plafons interpretatius, un sobre la vegetació de roquissar litoral, i un altre sobre els projectes de regeneració dunar. També s’instal·laran banderoles informatives sobre recomanacions i prohibicions.

Eliminació d’estructures artificials en la part de ponent de la platja Llarga i restauració d’ecosistemes dunars

Pel que fa a la platja Llarga, es duran a terme 6 accions:

A tot el sistema dunar de la platja Llarga i al propi talús del ferrocarril a la part occidental de la platja, es realitzarà una identificació de les diverses espècies exòtiques invasores.

En segon lloc, s’eliminaran estructures obsoletes i elements artificials com ara d’obres, cúmuls de runes i travesses de fusta per aconseguir generar un espai el més naturalitzat possible i on la dinàmica de sorres funcioni en condicions més naturals, a més d’alliberar espai per al desenvolupament de la vegetació dunar.

En tercer lloc, s’ampliaran els perímetres del sistema dunar de la platja Llarga, desplaçant la tanca de fusta i cordó existent al mateix sistema dunar traslladant-lo un mínim de 2 metres cap a mar, guanyant d’aquesta manera espai necessari per al desenvolupament de nova vegetació dunar.

En quart lloc, a aquestes zones de vegetació dunar guanyades pel desplaçament de les tanques de corda i en altres novament delimitades, es realitzarà la plantació amb espècies psammòfiles.

En cinquè lloc, a les zones alliberades per la regeneració de la vegetació dunar, s’ubicaran retenidors de sorra fets amb canyís.

En sisè i últim lloc, es col·locaran també aquí tres panells interpretatius sobre aspectes diversos de la vegetació dunar: la flora i vegetació, la fauna i la dinàmica de creació i funcionalitat respecte els temporals.