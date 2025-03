Tarragona renaturalitza el riu Francolí

L’Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació l’execució del projecte de renaturalització del riu Francolí. Es tracta de l’actuació més gran del projecte Tarragona-Greenbelt’26 i la que compta amb un pressupost superior, 1.400.000 €.

Els treballs de renaturalització consisteixen en la restauració ambiental del sistema fluvial del riu Francolí en l’àmbit del terme municipal de Tarragona que comportarà una restitució del funcionament i dinàmica natural del riu repercutint molt positivament sobre la qualitat ecològica de la massa d'aigua.

Aquest matí, el conseller de medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha fet una visita amb els tècnics municipals al riu. García de Castro ha expressat que “el riu Francolí és el gran desconegut. Aquesta intervenció suposa per a Tarragona tenir un espai de riu que la ciutadania podrà gaudir i integrar, a més de repercutir positivament en la nostra biodiversitat i en la reordenació de la llera del riu fins al Rec Major”.

El conseller de Medi Ambient ha posat en valor com ajudaran aquests treballs a millorar els fluxos d’aigua i a disminuir el risc d’inundació.

Presentat el projecte de renaturalització del riu Francolí, principal actuació del #TGNGreenBelt26. El pla preveu:



Generar sinuositat per millorar el cabal i reduir la velocitat del flux de l'aigua.

Millorar el camí fluvial del marge esquerre.

Potenciar la presència… pic.twitter.com/pmDU3vtrZj — Ajuntament de Tarragona (@TGNAjuntament) February 24, 2025

La intervenció comprèn els següents objectius:

- Generar sinuositat en el tram baix del riu per assimilar el traçat a les condicions naturals del riu i afavorir així el manteniment del cabal superficial, tenint en compte els condicionants existents a nivell de serveis afectats. Amb la sinuositat del riu s’aconsegueix per una banda disminuir la velocitat de flux de l’aigua, i d’altra banda, també a nivell paisatgístic es donen unes condicions més naturals a la llera.

- Es millora el camí fluvial del marge esquerre del riu Francolí. Es recuperen 3, 2 km del camí fluvial esquerra del riu - des del parc del Francolí fins l’entrada del Rec Major - adequant la plataforma, millorant la senyalització, els tancaments i les condicions de drenatge en punts crítics.

- Es potencia la presència d’espècies autòctones i es redueix la massa de vegetació invasora existent en aquest àmbit, sobretot de la canya americana, Arundo donax, ja que aquesta planta incrementa el risc d’inundació. En concret, s’eliminaran 20.000 m2 de superfície de canyes, espècies exòtiques, afavorint d’aquesta manera la biodiversitat autòctona i ajudant a disminuir el risc d’inundació.

- Es preveu la construcció d’arquetes per a la instal·lació de reixes de retenció de residus sòlids a la xarxa de clavegueram amb l’objectiu de disminuir l’abocament de residus al riu Francolí.

El pressupost total del projecte és de 1.437.544,16 (IVA inclòs). Les empreses interessades podran presentar ofertes fins al 13 de març. El termini d’execució és de 7 mesos.

D’altra banda, s’ha publicat un formulari per conèixer la percepció i usos del riu Francolí al portal Participa de l’Ajuntament, dins del procés “Fes teva l’Anella Verda” adreçat a la ciutadania: https://participa.tarragona.cat/processes/TarragonaGreenBelt26

Aquests treballs formen part de les actuacions de renaturalització de diversos espais dins del projecte Tarragona Greenbelt’26 que compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançats per la Unió Europea -NextGenerationEU.

Ajuntament de Tarragona i ACA treballen per mantenir les lleres del riu en zones no urbanes

Per altra banda, la conselleria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona i l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) treballen de manera conjunta en el manteniment de lleres del riu en zones no urbanes del municipi. Aquesta setmana han començat les actuacions, consistents en la retirada de vegetació que pugui obstaculitzar el pas de l’aigua per la seva excessiva densitat i erradicació de vegetació invasora.

Els treballs, duts a terme per l’ACA, han estat definits prèviament de manera conjunta amb la conselleria de Medi Ambient, la qual determina quins són els trams de llera on és necessari actuar. En aquest cas, les intervencions es realitzaran al barranc del Cementiri, al barranc de Terres Cavades, al barranc de la Budellera, al barranc de Colls Majors i al barranc de la Móra.

Tal com ha assenyalat el conseller de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, “treballs com aquests ens permeten adequar l’espai de ribera, facilitar i garantir el pas de l’aigua i evitar la proliferació d’altres espècies exòtiques amb efectes tan perjudicials sobre l’espai”.

Les actuacions estan emmarcades dins del Programa de conservació i manteniment de lleres dins del municipi de Tarragona en trams no urbans. Finançades per l’ACA, tenen un cost de 18.000 € i la previsió és que es realitzin durant el que queda del mes de febrer i principis del març.